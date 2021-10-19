海地黑幫恐討「4.7億贖金」否則撕票　美加17傳教士及家人行蹤成謎

▲美加拿傳教士遭黑幫綁架後，海地民眾在首都太子港發起示威，警方移除被抗議人士當作路障的石塊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

海地官員證實，來自美國、加拿大的17名基督教傳教士及家人16日在首都太子港（Port-au-Prince）遭綁架。當局向《美聯社》透露，犯案黑幫過去就有撕票紀錄，還曾要求每位人質100萬美元的贖金，也就是說，合計勒索金額可能高達1700萬美元（約新台幣4.7億元）。但是，美方調查單位目前仍不確定受害者行蹤。

海地維安部門一名消息人士17日向CNN透露，幕後黑手「400 Mawozo」是該國最強大的幫派之一，過去3年迅速成長，如今已有多達150名成員，並且實質控制案發城鎮克魯瓦德布凱茨（Croix-des-Bouquets）。他說，該幫派典型犯罪模式為綁架勒索贖金，今年已有數十人受害，其中不乏外國公民。

▲海地今年綁架案激增，且大部分案件都是「400 Mawozo」犯下。（圖／達志影像／美聯社）

海地非營利組織「人權分析與研究中心」（CARHR）指出，「400 Mawozo」以前因偷車而惡名昭彰，如今改為攔截汽車或公車，集體綁架大批受害者。該國今年1月以來至少發生628起綁架案，且案件數量自從7月以來成長近300%，大部分都是這群歹徒所為。

該中心執行主任Gèdèon Jean也向《紐約時報》表示，「400 Mawozo」可能要求每位人質至少100萬美元的贖金，但他認為，黑幫不想殺害人質，一定會展開談判，因為「綁架案激增的背後是經濟動機，黑幫需要錢購買彈藥和武器，才能夠運作。」

海地黑幫犯罪猖獗，幾乎每天與警方發生衝突，甚至向當地企業強制徵稅。就連總理17日都為了避免衝突，被迫放棄參加開國元勳賈克．德薩林（Jean-Jacques Dessalines）的紀念活動。

▲海地長期身陷經濟危機和安全動盪。（圖／達志影像／美聯社）



俄亥俄州基督教救援部（Christian Aid Ministries）17日證實，該組織16名美國籍成員、1名加拿大籍成員遭綁架，其中包括5名男性、7名女性及5名孩童，年紀最小僅2歲。

美國國務院、聯邦調查局（FBI）以及加拿大全球事務部都正與海地政府密切合作，展開調查。但根據美方官員匿名透露，目前尚不確定受害者的位置。

海地前總統摩伊士（Jovenel Moise）2年前面對貪腐下台聲浪期間，國家早已陷入癱瘓狀態，病人無法在醫院接受治療、孩童無法上學等，此後幫派行徑變得更加獨斷，甚至會在上學路途中綁架孩童。摩伊士在家中被暗殺後，海地政治動盪進一步加劇，且遇刺案迄今仍未偵破

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