鬼滅快閃店重現「炭治郎絕招」！哈利波特快閃店限定推9又4分之3月台

▲「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點，重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

《鬼滅之刃》去年在台造成炫風，如今因「無限列車篇」在影視平台播映，再度掀起話題！而位於台北大直ATT e Life的「新娛樂動漫特區」，近日開設「鬼滅之刃主題快閃店」，現場更有3大必拍打卡點，其中重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景，還集結千種周邊，祭出紙本五倍券20%回饋外，還有滿千送禮、開幕首4日下殺14折等。

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▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點。（圖／業者提供）



「鬼滅之刃主題快閃店」現場有3大必拍打卡點，包括「懷舊日式入口」，一進入就有濃濃日式風情的懷舊大門；緊接有「4大主角拍照繪馬牆」，另外還在10/22開幕首日加碼日本空運來台的「火之神神樂碧羅之天」場景重現，是炭治郎砍斷下弦之壹魘夢頸椎的經典場景，讓粉絲擺好姿勢，馬上變身鬼殺隊成員。

▲「火之神神樂碧羅之天」場景重現，讓粉絲擺好姿勢，馬上變身鬼殺隊成員。（圖／業者提供）

另外因為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》大受歡迎的人氣角色炎柱，相關周邊也降臨快閃店，例如鬼滅粉首推「站立式筆盒」，內裡有著滿版質感圖騰，更藏有磁鐵可以穩固，收納文具、化妝品超適合，連手機都能放入。炎柱款「口罩護耳帶」也受到矚目，讓長時間長佩戴口罩更舒適。

在開幕首4日（10/22-25）更推出5款周邊精選福袋，除了炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助這4大主角外，更重磅推出炎柱款福袋，從配件、生活用品到服飾都有，每袋799元起，每位主角限量50袋。

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」集結千種周邊、祭出五倍券優惠。（圖／業者提供）



「鬼滅之刃主題快閃店」 10月22日正式開幕至11月14日，而開幕首4天每日推出特選周邊下殺14折，還有加10元多一件，首發新品也有優惠下殺價格，消費滿千還送限量好禮。而配合振興五倍券政策，也針對紙本祭出優惠，凡持紙本五倍券消費就加碼回饋20%，等於消費滿1200元，持紙本五倍券只需付1000元；滿6000元只需付五倍券5000元。

鬼滅之刃主題快閃店資訊

地點：ATT e Life（台北市中山區敬業三路123號）

日期：10月22日 -11月14日（10月14日起試營運）

營業時間：11:00~22:00

哈利波特快閃店

▲哈利波特快閃店《哈利波特-霍格華茲返校季》近期在北中南推出。（圖／業者提供）

哈利波特粉絲暴動了！《哈利波特-霍格華茲返校季快閃店》近期在北中南推出，除了有豐富周邊商品，還設置互動打卡拍照區，尤其代表性的9又3/4月台、魔法飛天車，都是首度在台灣曝光。其中「9又3/4月台」拍照場景場次，即日起至10/24在台北誠品南西店限時推出，台中、台南、高雄則是整個快閃檔期(10/21-11/9)皆可前往。

▲▼哈利波特快閃店集結粉絲熱愛周邊。（圖／業者提供）

周邊方面，霍格華茲各學院的服飾、圍巾、帽子、包包、鞋子、飾品、口罩、馬克杯、杯墊、烘焙用品等都有，另外今年獨家引進粉絲最愛的學院長袍、互動嘿美娃娃、分類帽等經典角色商品，還有魔法世界道具系列盲盒，增加了人物與各種魔法物品之間的互動。

▲▼哈利波特快閃店集結粉絲熱愛周邊。（圖／業者提供）

哈利波特-霍格華茲返校季快閃店

台北／誠品生活南西一樓

地點：台北市中山區南京西路14號

日期：2021/10/21-2021/11/30

時間：日~四11:00-22:00、五~六11:00-22:30

新竹／Big City遠東巨城購物中心一樓

地點：新竹市東區中央路229號

日期：2021/10/21-2021/11/09

時間：日~四11:00-21:30、五~六11:00-22:00

台中／勤美 誠品綠園道B2樓

地點：台中市西區公益路68號

日期：2021/10/21-2021/11/09

時間：11:00-21:30

台南／新光三越台南新天地5樓

地點：台南市中西區西門路一段658號

日期：2021/10/21-2021/11/09

時間11:00-22:00

高雄／統一時代夢購物中心7樓

地點：高雄市前鎮區中華五路789號

日期：2021/10/21-2021/11/09

時間：日~四11:00-22:00、五~六11:00-22:30