　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼滅快閃店重現「炭治郎絕招」！哈利波特快閃店限定推9又4分之3月台

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點，重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景，還集結千種周邊、祭出五倍券優惠。（圖／業者提供）

▲「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點，重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

《鬼滅之刃》去年在台造成炫風，如今因「無限列車篇」在影視平台播映，再度掀起話題！而位於台北大直ATT e Life的「新娛樂動漫特區」，近日開設「鬼滅之刃主題快閃店」，現場更有3大必拍打卡點，其中重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景，還集結千種周邊，祭出紙本五倍券20%回饋外，還有滿千送禮、開幕首4日下殺14折等。

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點，重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景，還集結千種周邊、祭出五倍券優惠。（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點。（圖／業者提供）

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點，重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景，還集結千種周邊、祭出五倍券優惠。（圖／業者提供）

「鬼滅之刃主題快閃店」現場有3大必拍打卡點，包括「懷舊日式入口」，一進入就有濃濃日式風情的懷舊大門；緊接有「4大主角拍照繪馬牆」，另外還在10/22開幕首日加碼日本空運來台的「火之神神樂碧羅之天」場景重現，是炭治郎砍斷下弦之壹魘夢頸椎的經典場景，讓粉絲擺好姿勢，馬上變身鬼殺隊成員。

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點，重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景，還集結千種周邊、祭出五倍券優惠。（圖／業者提供）

▲「火之神神樂碧羅之天」場景重現，讓粉絲擺好姿勢，馬上變身鬼殺隊成員。（圖／業者提供）

另外因為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》大受歡迎的人氣角色炎柱，相關周邊也降臨快閃店，例如鬼滅粉首推「站立式筆盒」，內裡有著滿版質感圖騰，更藏有磁鐵可以穩固，收納文具、化妝品超適合，連手機都能放入。炎柱款「口罩護耳帶」也受到矚目，讓長時間長佩戴口罩更舒適。

在開幕首4日（10/22-25）更推出5款周邊精選福袋，除了炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助這4大主角外，更重磅推出炎柱款福袋，從配件、生活用品到服飾都有，每袋799元起，每位主角限量50袋。

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點，重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景，還集結千種周邊、祭出五倍券優惠。（圖／業者提供）

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」集結千種周邊、祭出五倍券優惠。（圖／業者提供）

▲▼「鬼滅之刃主題快閃店」有3大必拍打卡點，重現主角炭治郎絕殺招式「火之神神樂碧羅之天」場景，還集結千種周邊、祭出五倍券優惠。（圖／業者提供）

「鬼滅之刃主題快閃店」 10月22日正式開幕至11月14日，而開幕首4天每日推出特選周邊下殺14折，還有加10元多一件，首發新品也有優惠下殺價格，消費滿千還送限量好禮。而配合振興五倍券政策，也針對紙本祭出優惠，凡持紙本五倍券消費就加碼回饋20%，等於消費滿1200元，持紙本五倍券只需付1000元；滿6000元只需付五倍券5000元。

鬼滅之刃主題快閃店資訊
地點：ATT e Life（台北市中山區敬業三路123號）
日期：10月22日 -11月14日（10月14日起試營運）
營業時間：11:00~22:00

哈利波特快閃店

▲▼哈利波特快閃店《哈利波特-霍格華茲返校季 CACO快閃店》。（圖／業者提供）

▲哈利波特快閃店《哈利波特-霍格華茲返校季》近期在北中南推出。（圖／業者提供）

哈利波特粉絲暴動了！《哈利波特-霍格華茲返校季快閃店》近期在北中南推出，除了有豐富周邊商品，還設置互動打卡拍照區，尤其代表性的9又3/4月台、魔法飛天車，都是首度在台灣曝光。其中「9又3/4月台」拍照場景場次，即日起至10/24在台北誠品南西店限時推出，台中、台南、高雄則是整個快閃檔期(10/21-11/9)皆可前往。

▲▼哈利波特快閃店《哈利波特-霍格華茲返校季 CACO快閃店》。（圖／業者提供）

▲▼哈利波特快閃店集結粉絲熱愛周邊。（圖／業者提供）

▲▼哈利波特快閃店《哈利波特-霍格華茲返校季 CACO快閃店》。（圖／業者提供）

周邊方面，霍格華茲各學院的服飾、圍巾、帽子、包包、鞋子、飾品、口罩、馬克杯、杯墊、烘焙用品等都有，另外今年獨家引進粉絲最愛的學院長袍、互動嘿美娃娃、分類帽等經典角色商品，還有魔法世界道具系列盲盒，增加了人物與各種魔法物品之間的互動。

▲▼哈利波特快閃店《哈利波特-霍格華茲返校季 CACO快閃店》。（圖／業者提供）

▲▼哈利波特快閃店集結粉絲熱愛周邊。（圖／業者提供）

▲▼哈利波特快閃店《哈利波特-霍格華茲返校季 CACO快閃店》。（圖／業者提供）

哈利波特-霍格華茲返校季快閃店
台北／誠品生活南西一樓
地點：台北市中山區南京西路14號 
日期：2021/10/21-2021/11/30 
時間：日~四11:00-22:00、五~六11:00-22:30

新竹／Big City遠東巨城購物中心一樓
地點：新竹市東區中央路229號
日期：2021/10/21-2021/11/09
時間：日~四11:00-21:30、五~六11:00-22:00

台中／勤美 誠品綠園道B2樓
地點：台中市西區公益路68號
日期：2021/10/21-2021/11/09
時間：11:00-21:30

台南／新光三越台南新天地5樓
地點：台南市中西區西門路一段658號
日期：2021/10/21-2021/11/09
時間11:00-22:00

高雄／統一時代夢購物中心7樓 
地點：高雄市前鎮區中華五路789號
日期：2021/10/21-2021/11/09
時間：日~四11:00-22:00、五~六11:00-22:30

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
男睪丸「發黑像鐵蛋」嚇壞　泌尿醫曝原因：就跟奶頭一樣
大潤發「給員工一封信」曝光！　全聯震撼併購

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬼滅快閃店重現「炭治郎絕招」！哈利波特快閃店限定推9又4分之3月台

樓上鄰居「鑽破天花板」每天咚咚響、大力甩門　苦主勸說反被嘴爆

棄AZ等混打？第12輪爽約「第13輪也打不到」

全聯拋震撼彈收購大潤發　網笑：大福利熊時代來了

兩大量販店想賣都找全聯　林敏雄選大潤發「打造全民超市」

震撼！全聯宣布併購大潤發　預計明年中完成

中正紀念堂BNT接種站整備畫面曝！北榮進駐「明起5天拚打2.5萬人」

高端疫苗獲越南認可　持高端黃卡可入境越南

桃園購物節11月5日起跑　消費500元抽汽機車+1500萬別墅

毀三觀！人妻下班驚見「婆婆在哺乳」崩潰　丈夫辯：我壓力大

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

好萊塢男星亞歷鮑德溫拍戲誤殺「攝影指導」！　道具槍走火釀1死1傷…導演懊悔：搞砸了

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

鬼滅快閃店重現「炭治郎絕招」！哈利波特快閃店限定推9又4分之3月台

樓上鄰居「鑽破天花板」每天咚咚響、大力甩門　苦主勸說反被嘴爆

棄AZ等混打？第12輪爽約「第13輪也打不到」

全聯拋震撼彈收購大潤發　網笑：大福利熊時代來了

兩大量販店想賣都找全聯　林敏雄選大潤發「打造全民超市」

震撼！全聯宣布併購大潤發　預計明年中完成

中正紀念堂BNT接種站整備畫面曝！北榮進駐「明起5天拚打2.5萬人」

高端疫苗獲越南認可　持高端黃卡可入境越南

桃園購物節11月5日起跑　消費500元抽汽機車+1500萬別墅

毀三觀！人妻下班驚見「婆婆在哺乳」崩潰　丈夫辯：我壓力大

軟爛男被女友包養！只要騎車接送還嫌「體重太重」：載妳很累耶

這不是人有的身材！LISA助陣21億流量百大DJ　合作名單全是大咖

大安森林公園套房「月租6500」！3.5坪冷氣設床頭　網笑：往生室？

主播曬照曝「AV達人」一劍浣春秋真面目！　網刷一排朝聖：我的啟蒙老師

李易行程超滿「整月只有7天在家」！　見兒女真實1反應…心碎了

解放軍殲-10疑似「墜毀河南」　戰機斷頭賈魯河畔

鬼滅快閃店重現「炭治郎絕招」！哈利波特快閃店限定推9又4分之3月台

快訊／亞歷鮑德溫誤殺事件後首發聲！　痛喊「無法用語言表達震驚與悲傷」

台東單身男過世　家人辦除戶才知有「神秘泰國新娘」

買起來！萬聖節耍萌可愛小物、獵奇造型口罩全盤點

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

生活熱門新聞

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

全聯收購大潤發　網：大福利熊時代來了

入夜暴跌10°C　各地低溫一次看

棄AZ等混打？第12輪爽約「第13輪也打不到」

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

人妻驚見「婆婆在哺乳」　丈夫：壓力大

獨／男大生打BNT送ICU　衛生局說話了

兩大量販店想賣都找全聯　林敏雄選大潤發「要成全民超市」

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

本土確診女宜蘭足跡曝　到過羅東和三星

樓上鄰居鑽破天花板　她勸反被酸

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網紅遭勒斃　警：找到未婚夫腐屍

132萬網紅患淋巴癌　消失7個月頂憔悴臉現身

他上床一半拔套！完事一句話女友崩潰分手

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

即／全聯福利中心震撼宣布：併購大潤發

大潤發給員工一封信曝！估全聯砸130億併購

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

李宇柔「全身插管」曝術後近況！　發高燒頻落淚

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

《海岸村》男星不畏爭議曬與金宣虎合照

《GP999》沈小婷冠軍位置翻船！

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

日料店遭Toyz惡意批評！　蕭敬騰首反擊「他是空氣」：沒資格跟我說話

更多

最夯影音

更多
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的
花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

好萊塢男星亞歷鮑德溫拍戲誤殺「攝影指導」！　道具槍走火釀1死1傷…導演懊悔：搞砸了

好萊塢男星亞歷鮑德溫拍戲誤殺「攝影指導」！　道具槍走火釀1死1傷…導演懊悔：搞砸了

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面