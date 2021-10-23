大潤發25週年狂炸優惠「回饋破百萬」！內湖5大賣場聯手合作放大五倍券

▲大潤發慶祝25週年活動期間，內湖鮮食集以及內湖二店除了獨有的優惠活動之外，加碼聯合周邊IKEA等賣場推出放大五倍券振興活動。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

大潤發今年25歲囉！為了感謝消費者25年來一路照顧愛戴，又適逢振興五倍券於10/8上路，於是大潤發開啟週年慶模式，全台門市優惠、抽獎大放送，更是攜手內湖商圈五大熱門品牌IKEA、HOLA、特力屋、迪卡儂，聯合加碼於即日起至10/31展開振興五倍券活動，就是要讓民眾的消費快樂放大不只五倍！

內湖商圈加碼活動期間至10/31到大潤發內湖二店、大潤發鮮食集消費，祭出精選品牌優惠最高回饋2000元，部分商品優惠券無限量領取，回饋高達75折，美食商街店家推出餐點買一送一，而且上述優惠都還能與全台門市週年慶活動合併使用；人氣品牌包括PHILIPS、LG、 TOSHIBA、PUMA、雀巢等；美食商街有丸龜製麵、品川蘭、錢都、晴光紅豆餅、朱記等。

▲▼空間寬敞明亮的大潤發鮮食集，平時就是周邊居民採買好去處，歡慶25週年，門市及美商街也推出超值優惠活動；圖中場景為大潤發鮮食集。（ 圖／記者周宸亘攝）

即日起至10/31，大潤發還聯合推出內湖商圈好鄰居會員獨享活動，憑活動優惠券指定消費滿額，並持有其他聯合品牌會員卡，就回饋限量贈品。像是只要出示活動指定畫面並成為宜家卡卡友，持卡於IKEA內湖店消費家具家飾滿200元，即可兌換IKEA 365+保鮮盒乙個；至瑞典餐廳、瑞典超市購買瑞典麵包，享有買一送一優惠。活動期間至HOLA內湖店，出示活動示意畫面以及HOLA內湖店當日發票，凡消費滿399元則可兌換市價85元的特製威士忌焦糖肉桂捲乙份。優惠活動一波接一波、加碼好康多更多，想了解詳細優惠活動可至各家官網查詢。

▲即日起至10/31到IKEA消費，出示活動畫面加入卡友並消費滿額，即可免費獲得商品和買一送一優惠。（圖／翻攝自大潤發官網）

▲特力屋與HOLA內湖店現正推出消費送美食和振興五倍券加碼活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲迪卡儂即日起推出滿千送百的振興活動，挺民眾享受運動生活。（圖／記者周宸亘攝）

大潤發為慶祝25週年，全台門市即日起～11/3期間，單筆消費滿500元還能參加摸彩，最大獎抽出市價近5萬元的Johnson@Mirror健身魔鏡以及Apple Watch等多項好禮，更祭出加碼活動，只要登錄週年慶期間消費發票，即可週週抽即享券，總獎金高達百萬元。

▲大潤發週年慶期間，只要單筆消費滿五百就能參加抽獎活動。（圖／翻攝自大潤發官網）

除了送券、抽獎等優惠，大潤發週年慶再給民眾更多驚喜，該有的優惠一樣都不能少！大潤發歡慶25歲大撒幣邀民眾一起同樂，貼心為消費者精選眾多商品，消費最高送出20倍發幣。整個10月週年慶期間各種回饋好禮大放送，就是要讓民眾感受到大潤發誠意爆棚的滿滿心意。