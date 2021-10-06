大潤發25週年慶「滿5000元送500」感恩大回饋！加碼抽5萬健身魔鏡「百萬總獎金」帶回家

▲大潤發歡慶25週年，週年慶期間感恩加碼五倍券活動，回饋一路相挺的民眾；圖為大潤發中崙店。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

政府為振興經濟推出五倍券，不小的一筆金額確實也讓民眾購物慾大爆發，各大商家、網購平台和攤商等都相繼推出搭配方案加碼優惠，其中「大潤發」今年適逢25週年慶，於10/8（五）～10/20（三）週年慶期間更是火熱祭出消費滿5000元送500元，等於打9折的好康折扣，還有單筆滿額500元就送摸彩券，有機會獲得各種讓人回春到25歲的健康裝備，商品總獎金高達50萬；購買大潤發DM的精選商品，發幣倍倍送，最高有機會翻20倍之多；週年慶期間只要登錄發票，週週抽即享券，獎金最高回饋5折起，另有刷聯名卡送發幣、美商街消費送品牌商品優惠券以及專屬鐵粉的1元商品，回饋總獎金高達百萬元，25歲的大潤發除了滿足民眾日常生活所需之外，驚喜連發優惠就是要讓民眾「5」夠幸福。

受到疫情影響在家時間變長，民眾更加重視居家生活健康與便利性 ，具備強大智慧功能的各項家電成為家中必需品，也有愈來愈多人加入「自煮管理」行列，一次囤糧要多才能減少出門次數；年底到了加上五倍券，是時候可以汰舊布新，提升居家生活品質，讓家中日常充滿歡樂。

現在不論是冰箱、電視還是洗衣機，想換新家電的民眾除了上述優惠，若是以網路綁定五倍券或想用信用卡累點的消費者別惋惜，照樣有好康可以拿！大潤發25週年慶期間刷大潤發聯名卡分期0利率，指定家電品項獨享發幣10倍送，推薦新品 LG AI洗乾衣機月付只要付3634元，HITACHI日立日製5門變頻右開月付只要付1407元。即日起～10/20期間限定新申辦大潤發聯名卡，單筆刷滿3000送300元大潤發即享券。詳細優惠資訊請見官網。

▲五倍券搭配大潤發25週年慶滿五千送五百的優惠，對於年底打算換購大型家電的民眾而言相當划算。

在大潤發25週年慶期間入手商品不只能拿到現金抵用券，只要消費單筆滿500元，大潤發加碼送一張摸彩券，3位幸運兒有機會抽到戴資穎代言的Johnson@Mirror新概念健身魔鏡，市價近5萬元，免費再送三個月健身課程；摸彩好禮還包括Apple Watch Series 6 10名、Marvel熱感揉震按摩枕（鋼鐵人限定款）25名、肌肉放鬆按摩工具組25名、超止滑瑜珈墊25名，多種幫助鍛鍊體態、維持健康的好物，讓人獲得與大潤發同樣25歲的精神好活力，另外250名消費者也有機會抽到500元提貨券，摸彩商品總獎金高達50萬元。

▲大潤發25週年慶摸彩活動好禮皆為健身相關用品，最大獎市值近5萬元。（圖／品牌提供）

週年慶活動期間登錄滿額消費發票，每週都有機會成為大潤發即享券得主，消費滿1500元抽即享券500元、滿3000元抽即享券1200元、滿4500元抽即享券2525元，獎金最高回饋5折起，每週抽出各級距得獎者，共抽四週125位幸運兒，總獎金送出138,000元。

▲年底假期多，許多人會選擇至大潤發選購酒品慶祝小酌。台北中崙店新改裝的酒品陳列區，讓民眾挑選時彷彿身處機場免稅店。

▲不少家庭預計將五倍券用在採買衛生紙和尿布等生活必需用品上，搭配大潤發25週年慶優惠，有機會摸彩抽到大獎。

身為台灣三大量販店之一的大潤發歡慶25週年，大方秀出多重超值優惠，回饋消費者平時的支持相挺，可預期10/7～11/3週年慶期間大潤發各店現場將熱鬧滾滾，不過大潤發嚴守實名制，店內定時消毒，確保防疫功夫做到位，讓民眾能放心大買特買、心滿意足地滿載而歸。