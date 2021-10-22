國防部建P4實驗室遭控擬「產製生物武器」　張競：指控太超過了

▲國防醫學院。（圖／ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

國防醫學院預防醫學研究所規劃於三峽興建「P4實驗室」，遭中華民國防疫學會理事長王仕賢指控「國防部心裡想的絕對是要在台灣建立生物武器」。中華戰略學會研究員張競22日表示工廠、病房與實驗室是完全不同的設施，不能證明國防部將其轉換成生產設施、國防部也不可能規避國際公約規範，「指控國防部投資設立另個P4實驗室就是要製造生物戰劑，這實在是太超過了啦」。

張競表示，王任賢醫師在醫學界地位崇高，但是在媒體投書，對於國防部透過預算審核程序，對外宣稱將再興建另座P4等級實驗室，提出多項指控與質疑，但字裏行間許多用詞用語，實在過於嚴重失實，他必須為榮民伯伯老東家說個兩句公道話，以正社會視聽。

他指出，首先，王理事長文中所稱「國防部心理想的絕對是要在臺灣建立生物武器」，此種指控相當嚴重，請問理事長除本身信念與專業判斷所支持之外，請問是否握有任何斬釘截鐵證據，足以承擔提出此等指控之法律責任？

其次，則是王理事長所述「軍方要的是個P4工廠，將來大量製造生物戰劑時使用，根本不是要P4實驗室...」，他要請問王理事長提出此種指控，證據在何處？

張競說，再者，是在投書中既然曾提到「P3工廠」與「P4病房」，再對照前述文字，可見王理事長是能夠理解，不論其BSL(Biosafety Level)是哪一級，工廠、病房與實驗室是完全不同的設施，儘管其生物安全防護水準是有不同等級，但是工廠內生產設施、病房內醫療器材以及實驗室內所用培養器具與檢驗儀器，總還是會有差別。但為何王理事長會認定國防部有本事能夠透過設置實驗室，就將其轉換成生產設施？請問具有何種證據來證明此種因果關係？

張競強調，此外建立P4實驗室設施，其實是受到國際相關輸出管制規範，不論國防部是向哪個國家採購，其必然都將是1975年「禁止生物武器公約」（BWC：Biological Waeapons Convention）締約國，該公約第三條：「本公約各締約國承諾不將本公約第一條所規定任何物劑、毒素、武器、設備或運載工具直接或間接轉讓給任何接受者，並不以任何方式協助、鼓勵或引導任何國家、國家集團或國際組織製造或以其他方法取得上述物劑、毒劑、武器、設備或運載工具。」因此，未來不論國防部向任何國家採購P4實驗室所需裝備設施，都不可能規避這些國際公約規範，繞過輸出管制。

不過，張競也表示贊同王理事長所表達，反對產製生物戰劑對付大陸同胞的立場，中華民國國軍絕對不會與大陸同胞骨肉為敵，而且也不會產製生化戰劑來攻擊其他國家；國軍遵從軍事道德戰爭法規不容懷疑，相信在海軍服役的王理事長，與當年剛從海軍官校畢業的他，看法也會相同。

但是張競批評，害人之心不可有，防人之心不可無，生化戰是攻防一體，但若要將生物戰病毒病箘或化學戰物質武器化，將其製成生化戰劑，配合投送工具，所有生產、測試與驗證，那就不是P4實驗室所能作得到的事；防疫問題或許王理事長是專家，但生化武器隔行如隔山，撈過界來亂臆測，實在欠中華民國國軍一個公道。

張競表示，而且目前在國家安全上的挑戰，不僅是來自中國大陸的壓力，與周邊國家國際強權也存在著很多矛盾，國際生化恐怖威脅也是嚴肅問題，更何況就廣義國家安全來說，亦包括天然疫病在內，國防醫學院預防醫學研究所在支持國家防疫上，曾擁有輝煌戰績，三軍統帥在視導時亦曾經公開肯定，而其之所以能夠達成任務，所仰賴的本錢除優質軍陣醫學人才外，另外就是要靠P4實驗室內之設施，請問「我們怎麼能自廢武功呢？」

張競說，他十分尊敬王理事長的防疫專業，但若是指控國防部投資設立另個P4實驗室，就是要製造生物戰劑，「這實在是太超過了啦！」這就好像是在指控沒被閹割過的男性，都是心存歹念隨時要去強姦女性般之理則錯亂。他不平地反問王理事長，國防部擁有P4實驗室多年，請問有沒有生產製造過生物戰劑？衛福部在臺北市也有另外一個P4實驗室，好像也沒被指控在製造生物戰劑吧？理事長的投書內容，對於國軍所作判斷是否公允呢？

張競強調，最後還是要提醒王理事長在文中所提到P4實驗室，「只比P3多了一項廢水及排泄物消毒後才能釋放的規定。」正是因為生化實驗室內部作業具有危險性，所以採取最高標準來設立，不光是保護內部人員安全，更是在保護社會安全與生態環境，國防部願意投資設立高規格實驗室，這是對社會負責，比起這個綠營政府所護航的生化企業，其疫苗生產線看起來像「家庭代工」， 還被西方媒體嘲諷，難道不該為國防部鼓個掌、點個讚嗎？