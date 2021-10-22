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她化放療39次、便溺失禁！醫揭「乳癌年輕化」：35歲↓轉移預後差

胸部癢,乳癌。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，乳癌年輕化是趨勢。（示意圖，非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者許若茵／綜合報導

現年45歲的Tiffany 4年前確診乳癌，今年發現腫瘤轉移，在歷經過39次化、放療後，現在服用新型標靶藥物與荷爾蒙持續治療。醫師提醒，乳癌年輕化是趨勢，特別是35歲以下的極年輕乳癌患者，復發或轉移的治療預後，相較停經後患者較為不良，是復發或轉移的關鍵之一。

Tiffany因有家族史與乳房纖維囊腫，10多年來定期追蹤乳房檢查，但因為結婚生子延宕兩年，在準備嘗試第三次人工試管時，「就在洗澡時，摸到乳房硬塊，就醫後確診了荷爾蒙管腔B型二期乳癌。當下因為對於治療不了解、不認識病友團體，孤軍奮戰感覺很恐慌、很害怕」，回想起患病過程，Tiffany仍心悸猶存。

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在治療上，Tiffany歷經二次乳房切除手術，卻發現腫瘤已擴散至內乳淋巴結，便隨即開始9次化療、30次放療的辛苦療程，然而不到五年，在今年8月的年度例行檢查中，Tiffany再度被醫師宣判乳癌轉移至雙肺、骨頭與右頸淋巴。

▲乳癌病友Tiffany。（圖／藝曜行銷提供）

▲乳癌病友Tiffany積極治療，與乳癌和平共存。（圖／Tiffany提供）

「當時藥物對於腸胃道副作用較大，造成生活上許多不便，像無法控制的便溺，讓我不得已辭去工作」，面對腫瘤轉移，Tiffany與醫師討論後，選擇服用新型口服抑制劑「CDK4/6」搭配荷爾蒙治療，與乳癌和平共存。

根據WHO最新統計顯示，2020年乳癌已首度超越肺癌，成為全球最常見癌症，但因新冠疫情影響，導致乳癌篩檢與就醫意願大幅降低，篩檢量相較去年同期減少17.4%。根據最新癌登報告顯示，去年不到50歲新確診乳癌人數已突破5千人，其中「極年輕型」的35歲以下患者超過400人，不到40歲確診者更高達1200多人。

年輕型乳癌普遍具有腫瘤較大、惡性度高、易轉移等特性，台灣乳房醫學會理事長暨台北榮民總醫院外科部部長曾令民表示，「台灣乳癌年輕化是趨勢」，年輕型乳癌讓病友長期籠罩於復發或轉移的陰影，特別是35歲以下的極年輕乳癌患者，其復發或轉移的治療預後相較停經後患者較為不良，成為復發或轉移的關鍵之一。

▲曾令民提醒，。（圖／藝曜行銷提供）

▲曾令民呼籲年輕病友們不要輕言放棄。（圖／藝曜行銷提供）

乳癌區分為不同亞型與期別，曾令民說明，各亞型的治療選擇與復發轉移風險各異，以占所有乳癌亞型七成的荷爾蒙陽性、HER2陰性晚期復發或轉移性停經前乳癌治療為例，現在可使用新型標靶藥物搭配荷爾蒙治療，幫助病患治療存活期、生活品質大幅改善。

曾令民強調，當年輕患者不幸面臨乳癌復發或轉移時，一定要掌握抗癌「3招」，包含勇敢面對、了解自身疾病與治療計畫、尋求支持，才能更有機會與「癌」和平共存，面對乳癌二次侵襲或轉移，審慎了解自己的腫瘤型態與治療選擇、定期追蹤，同時維持自身健康狀況相當重要。

「許多原本穩定控制的年輕病患突遇復發或轉移，也讓我們常感意外」，曾令民分享診間經驗，談到在告知檢查結果時，醫護人員也會感到相當心疼與沉重壓力，但他喊話，呼籲年輕病友們千萬不要輕言放棄，爭取更多時間就有更多機會，讓醫療團隊可以一起努力。

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