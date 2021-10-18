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粉紅十月！搜賣傳媒攜手品牌企業關懷乳癌防治

▲BIGO LIVE直播主小吉現場直播宣傳。（圖／業者提供）

▲BIGO LIVE直播主小吉現場直播宣傳。（圖／業者提供）

圖、文／搜賣傳媒提供

每年10月份除了是光輝國慶外，讓人特別聯想及關注的就是國際乳癌防治月了！每逢此刻，世界各地便會染上一片粉色的氛圍，不少國內外知名人士也紛紛響應，並在胸前別起了粉紅絲帶。粉紅色代表女性的溫柔，絲帶則是一種感情的傳遞！繫起的粉紅絲帶即是宣示對抗乳癌之決心，倡議乳癌防治的迫切性，鼓勵婦女「及早預防、及早發現、及早治療」。

而搜賣傳媒作為長期深耕女性場域的媒體代理商，此次相當榮幸能與乳癌防治基金會共同企劃「粉紅十月 - 國際乳癌防治月」之宣導活動，於全台地區的連鎖美髮沙龍和特色沙龍，乃至於連鎖影城中協力完成粉紅十月的宣導專案，此次活動專案所有收入也會捐出10％給乳癌基金會，一來企業不僅參與乳癌防治宣導，也實際成為乳癌防治基金會的公益夥伴，以讓更多的國人能重視乳癌對於女性同胞的威脅，並強化防治的觀念。 乳癌防治基金會本著「關懷生命、疼惜女性及追求圓滿」的精神，長期致力於乳癌防治的宣導與病友之服務，並定期舉辦各項活動，頗受多方好評！本年度邀集了對於女性議題特別關注的全球直播領導品牌 BIGO LIVE 共同合作宣導國際乳癌防治月活動，也邀請了「防疫旅館小幫手訂房平台」，及捷醫國際所屬品牌Relove，共同響應國際乳癌防治月之活動，並呼籲國人一起提醒身邊女性務必要定期篩檢，預防乳癌，共同宣導乳癌防治的有關議題。

多年來在粉紅絲帶的風潮下，乳癌防治的議題已逐漸被世人所重視。然而在台灣仍有部分婦女因未養成健康生活型態，加上自認為健康無虞，或因家庭事業兩頭忙，而未定期篩檢，導致錯過早期發現，早期治療的黃金時機，實屬令人惋惜！今年藉由此次活動除了傳達乳癌防治的重要性，同時也是一個讓關注女性議題的品牌進一步增加能見度的機會，盼未來的同一時間能有更多的優質企業前來響應這項具有高度意義的活動，讓乳癌防治的議題能夠時刻被人所關注。最後，搜賣傳媒要呼籲全台女性都能更重視自我健康，並確實預定乳癌篩檢時間，如此方能有效提高台灣乳癌篩檢率。再次感謝乳癌防治基金會與各大品牌的共同協辦，為今年的10月國際乳癌防治月劃下完美句點！

搜賣傳媒官網：https://solmate.cc/

搜賣FB粉絲團：https://www.facebook.com/solmate.media

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