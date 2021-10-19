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遊客拒購物...導遊把人罵到全身抽搐！震撼畫面曝...真相卻大反轉

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▲大媽被導遊罵到全身抽搐的影片在網路上流傳。（圖／翻攝自微博／新闻晨报）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸網路17日開始流傳一段大媽被導遊罵到渾身發抖的影片，網友爆料稱，這名大媽跟著四川九寨溝旅行團出遊，但因為沒有購買玉石而被導遊罵，當場嚇得呼吸困難、全身抽搐差一點窒息。不過經九寨溝官方調查，證實這是不實消息，且當事者也出面澄清並沒有所謂「導遊罵人」一事。

綜合陸媒報導，近日一段「購物店內未購買玉石，遊客大媽被導遊罵到渾身發抖」的影片在陸網瘋傳，影片配文稱，這個旅行團是前往四川九寨溝旅遊，期間導遊帶團員到玉石店推銷買玉石，其中一名大媽因拒絕購買玉石，當場被導遊辱罵。目擊者表示，該名導遊罵得非常兇，使得這名大媽嚇得渾身發抖、喘不上氣，甚至全身抽搐，差點要窒息。

從流傳的影片中可以見到，大媽癱坐在椅子上，雙手不停顫抖，還一直發出痛苦的哀鳴聲，而站在一旁的男子正拿著氧氣罐讓大媽吸氧，現場的人都嚇壞了。

影片在網路上曝光後，立即引發大陸網友關注，就有網友感嘆表示，「有些導遊確實是這樣，帶你去買東西，不買就罵。」影片也引起官方注意、著手調查。

▲▼四川九寨溝大媽被導遊罵澄清。（圖／翻攝自微博／环球时报）

▲▼九寨溝官方調查確認影片為不實消息，當事人也拍影片澄清沒有「導遊罵人」一事。（圖／翻攝自微博／环球时报）

▲▼四川九寨溝大媽被導遊罵澄清。（圖／翻攝自微博／环球时报）

經九寨溝縣綜合執法部門調查後，確認該段影片內容屬不實信息。官方公告指出，「10月15日，遊客因為高原反應嚴重導致情緒失控，在場導遊並未有任何辱罵行為，警方將對編造、傳播、散布謠言、擾亂社會秩序的違法行為依法予以打擊，同時請廣大網民不信謠、不傳謠、不造謠。」

影片中渾身發抖的遊客大媽隨後也拍攝影片澄清，旅遊期間，在購物店中因高原反應嚴重導致情緒失控，並未發生導遊辱罵行為，且在此期間，導遊不僅對她進行安撫，甚至自費氧氣瓶供他吸氧。大媽也表示，「上四川旅遊，一定還得再來一次，謝謝大家對此事的關注。」

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