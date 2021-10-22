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估55萬人符合AZ混打BNT資格！陳時中：2劑打一樣相對安全

記者洪巧藍／台北報導

第13輪規劃開放AZ混打BNT，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，混打至今時間沒有很長，很難比較短期、長期好處，而兩劑打一樣相對安全性較高，除非第一劑有強烈過敏反應，不然打一樣比較好，但他也強調「尊重大家的選擇」。而目前疫苗平台尚未提供AZ登記打BNT，陳時中說，近期將會進行系統修改，屆時再開放。

▲▼指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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衛福部昨日宣布AZ混打BNT方案，將於第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾，用BNT疫苗完成第二劑，而且是全年齡開放，期程則是11月上旬就有可能。

然而傳出12輪有詢問棄打AZ的狀況，有一些報告說AZ混打mRNA效果相對抗體值高，專業人士也提出，不同種類疫苗引發抗體反應可能會增加不良反應風險，雖然很小，各有利弊。

陳時中也說，混打到現在，時間還不是那麼長，很難去比較短期、長期好處，看到一定時間混打產生抗體比較高，相信後續還有其它研究會進行比較，在這裡強調，兩劑打一樣相對安全性比較高，除非第一劑有強烈過敏反應，不然打一樣比較好，但他也強調「尊重大家的選擇」。

至於接種完AZ超過10週、符合混打資格有多少人。發言人莊人祥說，如果12期施打，剩下55萬左右，如果有人沒去打，應該還會有更多。

另被問及BNT第二劑的接種時間，陳時中回應，應該是11月中旬才會開始，並強調，如果能夠打得到適合的疫苗，如果不是很排斥的話盡量早一點打。

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