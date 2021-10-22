每天練逾7小時！城市科大生奪全國網頁技術銀牌　成大廠招募對象

▲洪家偉（左二）奪下全國網頁技術銀牌，成為LINE等大廠招募對象。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

努力終究會獲得回報！台北城市科大資管系大三生洪家偉，今年4月起每天練習7、8小時，拿下北區競賽網頁技術組第三名而取得全國賽資格，之後更努力不懈，在今年全國技能競賽的青年組網頁技術組，在3天共15小時嚴格測驗中，成功建立6個模組，克服時間壓力，拿下銀牌，辛勤努力獲得回報，已成為Line等知名系統廠商的招募對象。

洪家偉來自新北市穀保家商資料處理科，透過技優甄審管道，進入台北城市科技大學就讀，進入大學後沒有懈怠，在老師林慶昌指導下，每天練習7、8小時，終於在今年4月從北區選拔賽中，奪下北區競賽網頁技術組第三名佳績，獲得全國賽的參賽資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了在全國賽能有好表現，洪家偉表示，在比賽前不眠不休的練習各式考古題或習作，每天約花7到12小時練習，整整有4個月時間不敢鬆懈，過程雖枯燥無趣，但每當自己完成且建立一個完整網站後台後，就覺得非常有成就感，後來自己再變化很多題目來測試自己，不斷精進自己的能力。

洪家偉努力也獲得回報，在第51屆全國技能競賽的青年組網頁技術組中拿到銀牌，他說，競賽規定選手在3天、共15小時的嚴格測驗中，建立像是「速度模組」、「設計模組」等6個模組，很高興自己能在完整度與時間壓力下奪牌牌，期待自己未來能擔任後端工程師，接受更多新挑戰。

洪家偉奪下銀牌後，除獲得6萬元獎助學金，更有機會參加國手選拔賽，代表台灣參加2024年法國里昂國際技能競賽，為台灣在國際技能競賽的殿堂爭取最高榮譽。

▲洪家偉奪下全國技能競賽青年組網頁技術組銀牌（右三），成為LINE等大廠招募對象。（圖／城市科大提供）

台北城市科技大學資訊管理系主任黃大炎指出，系上會根據學生不同的特質與興趣給予輔導與鼓勵，並結合像是巨匠電腦等校外實習合作廠商資源，提供學生競賽模擬練習和獎學金贊助，來增進學生的競賽信心，洪家偉獲獎後，已成為Line、Dcard和台灣大哥大等知名系統廠商的招募對象。