高階警官兒騎車遭勞斯萊斯撞上　昏迷指數3提高到9漸有反應

▲警政委員兒子騎車遭撞昏迷，目前在加護病房救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在20日晚上9時許，警政署警政委員周幼偉的兒子，騎機車沿著民生東路行駛，左轉林森北路時與價值千萬元的勞斯萊斯發生車禍，機車碰撞後當場起火，騎士撞上玻璃重摔倒地昏迷，緊急送醫搶救；目前生命跡象轉趨穩定，昏迷指數已提升至8、9之間。

警方調查，23歲的周姓機車騎士，20日晚上9時許騎機車行經民生東路，卻違規左轉林森北路，與正行駛在民生東路上的64歲廖姓駕駛發生衝撞，周整個人彈飛到千萬勞斯萊斯的擋風玻璃上，機車並摩擦起火燃燒，整台車燒得只剩骨架。

據了解，周遭撞後當場昏迷倒地，警方到場緊急將人送往醫院，目前仍昏迷在醫院觀察，但生命徵象轉趨穩定，而周的父親就是現任警政署3線3星警政委員周幼偉，母親則是警廣電台台長宣介慈，宣台長在第一時間獲悉後也趕往醫院了解兒子傷勢。

周姓騎士昏迷後緊急送往醫院救治，原本頭部遭到撞擊，昏迷指數約僅剩3(重度昏迷)，但經過醫院治療後，目前昏迷指數約在8、9之間(介於重度、中度昏迷間)，目前仍在加護病房治療。

據了解，周姓騎士目前還是昏迷當中，但有逐漸康復的跡象，偶爾對聲音也有些許反應慢慢復原，但這幾天仍是危險期，在加護病房繼續治療。

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