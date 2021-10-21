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勞斯萊斯撞擊畫面曝光！警政委員之子騎車左轉遭撞　1888萬豪車半毀

▲機車與勞斯萊斯撞擊後，機車彈飛路旁起火燃燒。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲機車與勞斯萊斯撞擊後，機車彈飛路旁起火燃燒。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、邱中岳、黃彥傑／台北報導

台北市中山區20日晚間9時許，一名64歲男子開著要價千萬的勞斯萊斯轎車，行經民生東路、林森北路路口時，與路口違規左轉的一輛機車發生碰撞，騎士當場連人帶車噴飛，所騎機車也因撞擊起火，警消抵達，將昏迷騎士送醫急救。據了解，該騎士為警政委員周幼偉之子，事後已到醫院關心兒子傷勢。

▲▼快訊／千萬勞斯萊斯車禍！機車燒到剩骨架　騎士噴飛撞上擋風玻璃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／千萬勞斯萊斯車禍！機車燒到剩骨架　騎士噴飛撞上擋風玻璃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲勞斯萊斯車頭毀損，而周男所騎的機車燒剩骨架。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，廖姓男子（64歲）事發時，開著新車價1888萬元起的2014年式勞斯萊斯「魅影」轎車，沿著民生東路西往東行駛，經過林森北路路口時，遇到周男（23歲）騎車從對向左轉要接林森北路，廖男反應不及當場撞上，周男當場騰空飛起，機車噴飛到路旁起火燃燒。

▲▼廖男勞斯萊斯車頭「勝利女神」雕像卡在車頭，步出派出所為多發言。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼廖男勞斯萊斯車頭「勝利女神」雕像卡在車頭，步出派出所為多發言。（圖／記者游宗樺攝）

▲勞斯萊斯「勝利女神」雕像卡在車頭，廖男步出派出所未多發言。（圖／記者游宗樺攝）

警消晚間9時19分獲報到場，立即射水撲滅火勢，並將昏迷路邊的周男送醫急救，到院時昏迷指數3，經急救後指數提升至9，但仍未脫離險境。而勞斯萊斯在事故後，擋風玻璃留有撞擊痕跡，車頭水箱護罩及鈑金嚴重受損，連招牌的車頭「勝利女神」雕像也卡住，懸在引擎蓋前端。

▲▼快訊／千萬勞斯萊斯車禍！機車燒到剩骨架　騎士噴飛撞上擋風玻璃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲騎士噴飛後撞上擋風玻璃。（圖／記者黃彥傑攝）

勞斯萊斯的廖姓車主在中山二派出所製作筆錄，經酒測後排除酒駕肇事，步出派出所時，僅低調回應「車有拍到就好了」，對車禍細節不願多談。經了解，周姓騎士為警政委員周幼偉的兒子，周幼偉官階達「三線三」，事發後趕赴醫院關心傷勢，確切事故原因及賠償責任有待釐清。

2014年式勞斯萊斯魅影（Rolls-Royce Wraith 6.6 V12）小檔案
新車價：1888萬元起
車身座位：2門4人座
變速系統：8速自排
引擎形式：渦輪增壓, V型12缸, DOHC雙凸輪軸, 48氣門
最大馬力：632hp@5600rpm
最大扭力：81.6kgm@1500~5000rpm
驅動型式：後輪驅動
能量消耗：平均 7.1km/ltr 市區 4.72km/ltr 高速 10.2km/ltr
排氣量：6592cc

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