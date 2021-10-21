彈飛畫面曝！高階警官兒騎車挨撞重傷　起底勞斯萊斯駕駛黑歷史

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在20日晚上9時許，1台機車騎士沿著民生東路方向行駛，但卻違規左轉林森北路，撞上1台價值千萬的勞斯萊斯，警方事後到場，發現騎士係警政委員周幼偉、警廣電台台長宣介慈的兒子，宣母獲悉後第一時間趕往醫院，而千萬勞斯萊斯駕駛身分也曝光。

警方調查，23歲的周姓機車騎士，在20日晚上9時許，騎機車行經民生東路，但卻違規左轉林森北路，與正行駛在民生東路上的64歲廖姓駕駛發生碰撞，周整個人彈飛到千萬勞斯萊斯的擋風玻璃上，機車則因摩擦起火燃燒，整台車燒得只剩骨架。

▲千萬勞斯萊斯的駕駛撞上違規的周姓騎士，機車當場起火，騎士昏迷送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，周姓騎士遭撞後當場昏迷倒地，警方到場緊急將人送往醫院，目前仍昏迷在醫院觀察，但生命徵象目前仍穩定，而周的父親就是現任警政署3線3星警政委員周幼偉，母親則是警廣電台台長宣介慈，宣台長也在第一時間獲悉後趕往醫院了解兒子傷勢。

廖姓駕駛酒測值為0，據了解該名該著千萬勞斯萊斯的廖姓男子，在新北市樹林區開設環保公司，由廖姓駕駛擔任董事長職務，環保公司成立於2009年，主要處理廢棄物清理、處理、資源回收以及砂石、淤泥海拋等業務。

▲千萬勞斯萊斯的駕駛，目前是新北市土方公會理事長，主要在樹林地區經營環保公司。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，廖姓駕駛也是目前新北市土方公會理事長，主要活動據點在新北市樹林區一帶，曾經涉及違法排放、傾倒洗泥汙水，涉嫌違反水利法、廢棄物清理法，另外還有在基隆港偽造文書偷倒砂石，當時地檢署指揮調查局、新北市警局逮人。

據聞，廖姓駕駛的哥哥係樹林地區聞人，也是從事土方砂石起家，在新北市經營土石回收多年，曾因偽造文書遭發布通緝，最後在砂石場與2名工人一起被警方查獲到案。

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