超複雜第12輪疫苗開打　北市花博站首日湧1.3萬人、夜間門診首登場

▲第12輪疫苗開打，北市估計首日有4.5萬人接種，其中花博站有有1.3萬人。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫苗開打至今最複雜的第12輪，22日開放施打，為了確保接種過程順利，台北市副市長蔡炳坤上午特別到花博接種站視察。蔡受訪指出，全台北市22日的接種量將近4.5萬人，花博部分約有1.3萬人，晚間也將首開夜間門診，供白天無法到場的上班族施打。此外，今天也特別加開4線，專供接種莫德納第二劑者使用。

蔡炳坤指出，花博今天要接種的人數大概是1.3萬人，全台北市的接種將近4.5萬人，每一個場地都一樣關心，希望讓接種順利。蔡說，白天預計會有1萬多人來接種疫苗；其中，AZ佔約7千多人、莫德納佔2600多人。

蔡炳坤表示，白天的1萬多人目前動線都很順利，也沒有排隊的情況，就穩穩地打。今天同時也是花博第一次夜間接種，晚上接種的是AZ第二劑，約有將近3千位，從6點打到9點，讓上班族可以利用晚上來接種。

至於傳出市長柯文哲要為了醫療量能一事，親自與各大醫院溝通，蔡炳坤說，醫療量能部分，持續跟醫院做溝通，第12期兩階段預約，第一階段預約都在討論中央有多少人要來預約、地方有多少量能開出來，這些都是數字，其實真正到最後要看預約結果。

蔡炳坤說，第一階段預約結果台北市還有1萬多的缺額沒有預約，所以到第二階段，台北市的量能29萬多，到時候缺額會更多，所以也希望在第階段的時候，歡迎中央多安排一些人預約。

蔡炳坤指出，預約系統本來就會有變數，經過這段時間大家互動後，在預約過程中，如果地方量能不夠地方就來加量，如果中央的人不足就請中央再加人，這樣就可以平衡一點，讓各醫院的量能都可以較充分利用，不然開出來沒有人，也是醫療資源的浪費。

蔡炳坤強調，會持續跟中央合作，採取地方量不就就加量、中央人不足中央加人，兩邊合作的話應該可以讓系統更好。