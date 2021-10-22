13輪將開混打！AZ族是否跳船BNT？醫師給建議：副作用可能更明顯

▲醫護人員準備幫施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

目前第12輪提供AZ第二劑分兩階段給18歲以上全年齡對象，但是第13輪將開放AZ混打BNT消息一出，不少人陷入是否棄打AZ的猶豫。專家提醒，AZ+BNT，副作用可能會比AZ+AZ更為明顯，建議有輪到疫苗就去打，不用執著混打，唯曾經打過AZ且出現明顯不良反應者，建議混打。

衛福部昨日宣布AZ混打BNT方案，將於第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾，用BNT疫苗完成第二劑，而且是全年齡開放，期程則是11月上旬就有可能。

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林口長庚醫院副院長邱政洵指出，AZ混打BNT疫苗已經在許多國家進行，安全性無疑義，而先前國際實證研究指出，AZ+BNT混打確實免疫生成較佳，推估保護力高於AZ+AZ，但實際效果是否比較好，還是不一定。邱政洵說，現階段衝高第二劑覆蓋率比較重要，如果輪到有疫苗，就去打。

一般而言，打兩劑AZ疫苗第一劑副作用高於第二劑，兩劑mRNA則是第二劑副作用比較大，至於混打，邱政洵說，AZ轉第二劑變成BNT，一般而言副作用會比較明顯，包含疲累、發燒、疼痛等症狀會比較明顯，而且年長者又更容易出現，比較需要注意。至於mRNA的心肌炎副作用，邱政洵說，這比較容易發生在青少年，而青少年不在混打開放對象，比較不用考慮相關狀況。

邱政洵建議，兩劑疫苗間隔拉太長也不好，如果AZ間隔已經滿10週的人，輪到哪種疫苗，就去打，不用執著混打；但如果是接種第一劑AZ時出現明顯過敏、不適者，確實可以考慮改於第二劑換打不同類疫苗。