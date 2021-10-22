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Delta+變種「AY.1」與「AY.4.2」　專家解析4大QA秒懂差異

▲▼北市府8/6啟動第一階段應變機制，搭乘台北捷運務必全程配戴口罩，勸導不聽者，最高罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。（圖／實習記者方敬攝）

▲專家認為，人類必須適度調整心態，未來一定會與病毒共存。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

英國近期出現全新變種病毒「AY.4.2」，是具有高度傳染性的大魔王Delta變異株的子系毒株，傳播力疑比Delta高出10%至15%。不過，專家指出，其實傳播力強弱或對疫苗是否無效，目前並無足夠證據，但因為「AY.4.2」可比擬成Delta的孫子，因此，總會有特性是與Delta相同，所以這株病毒株目前雖還尚未有顯著影響，仍值得關注。

Q：全新變種病毒「AY.4.2」是什麼？與A.Y.1哪裡不同？

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A：是新冠變種病毒株的一種，從Delta變異株變種而來，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如受訪時解釋，以四大變異株為例，Alpha、Beta、Delta跟Gamma是從新冠病毒原始株變種而來，而這個新的「AY.4.2」則是從Delta變異的。換言之，把病毒株擬人化為家族族譜，新冠原始株就是祖先，生下了Alpha、Beta、Delta跟Gamma後，Delta又再生出一個小孩，也就是「AY.4.2」。

至於另外還出現的AY.1、AY.2等，台大前感染科醫師林氏璧說明，其實都是印度先發現的，只是後來擴散到其他國家，就如同演化樹上的關係，因為Delta會有很多子代，比較重要、大的基因突變才會被標明，像是Delta本身，其他是比較小的變異，分成A.Y.1、2、3、4，以英國的A.Y.4又比較多，因此才會被稱作Delta Plus，雖然可能會有Delta原本沒有的基因，但基本上，就是幾個突變位置不同，根源都還是一樣的。

林氏璧指出，可知的是這些變異株的傳染力應該都會相當高，基本性質會與Delta差不多，可能帶有一些小突變，剩下的，會不會有相同、不同性質目前仍是沒有答案。

另外，這株變異株究竟會不會對世界造成另一波影響，林氏璧認為，先前Alpha、Delta也顯示，若會帶來嚴重的情況，一兩個月內就會很明顯的有衝擊了。

Q：「AY.4.2」會比Delta更可怕嗎？

A：施信如表示，既然是從Delta變異而來的，就像遺傳一樣，AY.4.2勢必有些特性會與Delta相同，對免疫的逃脫預估會存在，但傳播力、疫苗效力等影響，目前仍是未知。不過，她也認為，畢竟仍是Delta的變種，所以依舊是值得關注的病毒株，也許比Delta更強或差不多也不一定。

施信如說，變異株並不會改變病毒特性，只是某些也許會在基因突變位點或受體結合附近有一些不同。

前台大感染科醫師林氏壁也提到，目前資料甚少，只是剛剛發現這個「AY.4.2」病毒株，傳染力高10~15%也只是少數專家基於公衛模型的推測，還很難說；且「AY.4.2」其實最早在7月就被發現了，當時BBC有報導，美國與丹麥之前也都曾發現過該病毒株的感染病例，但隨後並沒有擴大；更重要的是，「AY.4.2」的A222V和Y145H兩種突變，之前都分別出現在別的變種病毒過，但並沒有造成非常大的病毒特性改變。

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

Q：變種病毒會越變異越可怕嗎？Delta輕症化的症狀，是因為施打疫苗導致的嗎？還是是病毒真的弱化了呢？

A：施信如坦言，病毒本身究竟有無弱化目前沒有證據，以四大天王病毒為例，要說哪個致病性比較強，並沒有足夠的實驗可發表論文，只能說，以目前流感病毒經驗及死亡、重症率下降來推估，病毒「可能」是變弱了，也希望實際情況真的是如此。但她透露，病毒變弱的缺點就在於流感化後「難根除」，因為就像感冒一樣，會出現無症狀的人、也會出現少許症狀的患者，難以捉摸。

Q：如何面對未來的新冠病毒？

A：「人類本來就可以跟病毒共存」施信如指出，這兩年以來，全球疫情有這麼多人感染，後續也有疫苗的出現、未來藥物研發出爐，心態上其實要慢慢的調整成可與病毒共存的狀態，以台灣來說，疫苗目前覆蓋率還未達到一定程度，依舊是要謹慎點、戴口罩沒錯，但是整體來看，其實可以緩步回到從前的日子了，大家也可以觀察，雖然5月有一波本土疫情，總的來說，疫苗之後的世界，的確比去年好了。

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