14刀殺母！新莊男回顧作案「異常冷靜」　警曝：像看電影唸旁白

▲新莊偵查隊長鄭偉豪說明案情。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新莊區21日發生一起人倫悲劇！20歲李姓養子得知撫養了他16年的78歲楊江姓阿嬤領出36萬元，竟心生歹念，14刀殺人後用外套包裹現金從容離開現場，變裝後先是前往北市某間情色按摩店消費，接著轉往花蓮投靠網友。警方透露，李男偵訊時「異常冷靜」，還將過程像看電影一樣唸旁白唸出來。

警方21日下午接獲楊江姓阿嬤家人報案，隨即成立專案小組緝查，並鎖定李男，發現他相當狡猾，犯後先是變裝，接著多次分搭不同部計程車，意圖製造斷點來躲避警察的追緝。但警方動員鷹眼小組，出動百名員警調閱上百支監視器後，發現李男逃往花蓮地區，隨即通知花蓮縣警察局新城、花蓮2分局協助追緝。

▲警方在國聯四路、國聯五路的燒烤攤外逮捕李男。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方最後於21日深夜11時許在國聯四路、國聯五路的燒烤攤外，將李男逮捕。經警方初步訊問，李男供稱，之前有跟楊江姓阿嬤借過錢，但阿嬤不借只好用偷的，後來他因此被趕出家門，懷恨在心，這次買刀是打算如果遇到阿嬤的家人反抗，便要與對方「拚搏」，不料，卻遇上阿嬤本人，他開口借錢後又是遭一口回絕，他才會痛下殺手。

▲李男搭計程車購買刀械。（圖／記者陳雕文翻攝）



但李男供述，自己只拿了10多萬元，警方比對他犯後的開銷約為1萬多元，李男身上餘款約8萬多元，詳細搶走的贓款金額仍有待進一步調查釐清。

新莊偵查隊長鄭偉豪指出，李男在整個偵訊過程中，「感覺他異常冷靜，就像看一齣電影一樣把旁白講出來，針對這點，我們也為犯嫌犯下如此令人髮指的案件，還能如此冷靜，感到不可思議、予以斥責」。

▲警方查獲李男作案用的兇刀。（圖／記者陳雕文翻攝）