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毀三觀！人妻下班驚見「婆婆在哺乳」崩潰　丈夫辯：我壓力大

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲一位女網友有天提早下班回家，卻意外撞見婆婆跟老公上演限制級戲碼。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

若不小心撞見自己的老公跟婆婆有不尋常的親暱關係，會睜一隻眼閉一隻眼？還是持續容忍？一名人妻近期在《匿名公社》表示，有天身體有點不舒服，所以提早下班回家，卻意外撞見丈夫和婆婆在客廳上演限制級戲碼，讓她當場崩潰。

原PO說道，自己正發抖著發這篇文，「剛剛一開門就看見讓我極度傻眼的一幕」，老公居然躺在婆婆懷裡，像個嬰兒吸般著婆婆的乳房，原PO當場愣在原地，腦筋一片空白，「那瞬間， 我看到婆婆露出享受的表情並小聲呻吟著」。

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原PO表示，老公是自己的初戀，交往了3年，今年才登記結婚，在原PO心中，老公一直是很孝順的兒子，也因為公公過世的早，所以老公成了婆婆唯一的依靠，也讓她單純覺得老公跟婆婆只是感情很好，有一些親暱舉動是理所當然的，但沒想到卻讓她撞見這麼不堪的一幕。

「他們二個看到我也瞬間傻掉」，原PO繼續描述當下情景，「我就這樣傻站在門口」，老公開始緊張解釋，「只是因為壓力大」，還說「一直以來都是這樣釋放壓力」，接著婆婆也是辯解了一堆，「但我根本聽不進去」原PO又憤怒又心碎，「這什麼詭異的畫面？我從來沒想到這種事會發生在我身上！」

原PO在網上無助發問，「我不敢跟娘家的人說，不敢跟朋友說，我還要臉，但我真的沒辦法接受這種事，太噁心了！」並表示現在自己躲在頂樓，不知道該去哪裡也不知道要跟誰聯絡，原PO徹底崩潰，「我到底要怎麼辦？」

貼文一出，大批網友們回覆，「什麼鬼啊太噁心了無法接受」，「不要亂來啊，看家人有沒有比較信任的」，「紓解壓力到底是什麼理由」，「SOD都是真的」，但也有不少網友懷疑此篇的真實性，「這種創作文看多了」，「這情節好假」，「想像力有點豐富欸」引起討論。

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關鍵字：

婆媳問題匿名公社亂倫

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