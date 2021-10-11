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婆婆「每天半夜狂吼」逼起床！人妻眼神死PO影抱怨　網揭唯一解法

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲ Syahririn的丈夫不會站在妻子這邊。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

婆媳問題成為許多夫妻婚後最大考驗，印尼一名女子日前分享她的煩惱，意外掀起廣大共鳴。原來她的婆婆要求她每天凌晨4點起床，否則就會在門外狂吼。她親手錄下一段婆婆叫她起床的影片，嗓門大得令眾多網友感到震驚，替她想起辦法。

@ririnsitumorang1 ♬ original sound - sayang6_ - Pengenfyp

TikTok用戶Syahririn日前上傳一段自拍影片，短短15秒過程中，她的婆婆一直在門外大吼大叫，儘管婆婆沒有入鏡，仍可感受到她嗓音中的怒氣。Syahririn根本不用移動到門邊，只要躺在床上就能清楚錄下婆婆的罵聲。只見她睡眼惺忪地打了個哈欠，臉上寫滿無奈。

Syahririn在影片中以文字寫道，「這就是住在婆家的命運，必須凌晨4點就起床」，且每次和婆婆發生爭執，丈夫都站在母親那邊。她也不是不想搬出去，但婆婆會指責她「搶走我兒子！」

這段影片短短2天累積470萬次觀看，網友紛紛留言指出，「妳可是媳婦，不是女傭」、「老公應該勸勸媽媽才對」、「這就是我不想結婚的原因」；也有許多人開玩笑表示，換個老公才是唯一出路，「除了換老公之外，沒有其他方法了」、「反正沒錢換新房子，還是換老公吧」。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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