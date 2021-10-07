媳怨婆婆總拆她信件！　網氣炸狂授「狠招」：絕無下次

▲女網友控訴，信件時常被婆婆任意拆閱。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

信件涉及個人隱私，即便是家人也要互相尊重，不該任意拆閱。一名女網友抱怨，發現婆婆會主動拆封她的信件，從不曾事先詢問過，讓她備感困擾，「每一次都當作自己的信一樣拆封」。貼文一出，網友們全搖頭，甚至有人提供狠招，保證絕不會有下次。



原PO在臉書專頁「靠北婆婆2.0」發文控訴，婆婆總是會主動拆閱她的信件，卻不曾先過問，拆封後也不會拍照給她，「如果有很重要的信件就拍信封外面、或者先問我重不重要，要不要拆開幫你看，而不是每一次都當作自己的信一樣拆封」。

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▲女網友不知該如何開口。（圖／翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

原PO也說，已經有和老公討論過，卻不知道該如何跟婆婆開口，「因為我覺得這個關係到隱私問題，讓我非常覺得不舒服」。只好上網發問徵求網友們意見。



貼文一出，網友們全看傻，紛紛直呼，「這行為好不尊重人」、「這是個人教養問題！我自己爸媽都不會這樣不尊重隱私」、「我會直接說，我喜歡自己拆閱，拿二手的感覺很討厭」、「我公公也是，超不爽的！為了這件事，我狠狠罵過我老公好幾次，現在我公公不敢再拆我的信了」。

▲網友紛紛替原PO集思廣益。（圖／翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）



也有網友傳授狠招，「跟她說，要繳錢的拆了之後記得去繳」、「寄信給自己，大字寫著：『請不要再拆我信了』再署名別人」、「寄一張離婚證書回來。然後觀察你婆婆，接下來就會很有趣了」。