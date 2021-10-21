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台南市場夜市券熱鬧開跑　黃偉哲：歡迎大家來台南吃喝玩樂！

▲台南規劃於11月推出「振興五購讚-台南好禮月月抽」加碼方案，民眾可持500元振興券換550元市場／夜市抵用券，黃偉哲親自去夜市了解活動辦理方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南規劃於11月推出「振興五購讚-台南好禮月月抽」加碼方案，民眾可持500元振興券換550元市場／夜市抵用券，黃偉哲親自去夜市了解活動辦理方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為協助受疫情影響之市場及夜市攤商，搶振興五倍券商機及拚經濟，與4個傳統市場及8個夜市合作，規劃於11月推出「振興五購讚-台南好禮月月抽」加碼方案，民眾可持500元振興券換550元市場／夜市抵用券。

黃偉哲市長更率先於20日晚上至武聖夜市了解活動辦理方式，民眾除了有50元加碼金，憑券上的「登錄號」至購物節官網登錄可獲10組抽獎序號，市府未來也會加碼再加碼，鼓勵更多市場及夜市參加活動，透過公私協力一同創造振興效益最大化。

黃偉哲市長表示，五倍券於10月8日開始領券使用，考量在市場夜市消費皆為小金額居多，為了幫助攤商搶攻五倍券商機，市府與市場自治會及夜市業者合作，不止推出5百元加碼50元優惠，且因應消費需求，每1張抵用券都是50元及25元小面額，讓消費者可以於更多攤位購買商品，提升使用意願，未來將規劃推出更多優惠的加碼活動方案，歡迎民眾多多到傳統市場及夜市消費。

經發局長陳凱凌進一步表示，台南購物節於8月23日開跑，截至目前為止發票登陸金額已正式突破22.5億元，「振興五購讚-台南好禮月月抽」活動除了抵用券金額加碼外，也同步加碼購物節抽獎序號，有機會將價值830萬元全新美屋或Lexus油電車等大獎帶回家，市府會再邀集更多市場夜市整合推出加碼優惠方案，歡迎全國民眾到台南旅遊消費。

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