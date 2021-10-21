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全國運動會台南寫下最多獎牌數紀錄　黃偉哲邀請好手齊聚再戰台南

▲台南市總計拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下台南縣市合併以來總獎牌數最多紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市總計拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下台南縣市合併以來總獎牌數最多紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國運動會21日劃下尾聲，在新北市政府舉行盛大的閉幕典禮，台南市總計拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下台南縣市合併以來總獎牌數最多紀錄！

▲台南市總計拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下台南縣市合併以來總獎牌數最多紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在中山國中活潑不失精湛的演出後，市長黃偉哲由新北市長侯友宜的手中接下全運會會旗，宣告「2023年全國運動會」在台南舉辦；他表示，在場館整備及賽事籌辦上也將向新北市吸取經驗，務必全力讓來自全國22縣市的選手都有賓至如歸的主場感，屆時再齊聚台南一較高下！

▲台南市總計拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下台南縣市合併以來總獎牌數最多紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，新北市團隊在侯友宜市長的帶領下，110年全國運動會從籌備到比賽及至今天的閉幕，過程不但充滿精湛傑出，亦有讓人耳目一新能留下紀錄的地方，可以說立下了「新北市門檻」，值得讓人借鏡，也使全國運動會的招牌擦得更亮，讓全國民眾留下深刻的印象。

黃偉哲說，台南作為台灣的第一個城市，即將接下112年全國運動會的籌備工作，南市府也會在新北市所奠立下的基礎，用心努力籌辦，於112年時向全國民眾展現最好的成績。歡迎全國民眾在112年的全運會來台南感受南方熱情的陽光。來參加，就是贏家！

▲台南市總計拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下台南縣市合併以來總獎牌數最多紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）
教育局表示，本屆全運會台南市在許多運動種類都拿下佳績，軟網在男女團體賽雙雙奪下冠軍，並分別寫下五連霸及二連霸的紀錄，傳統強項在本屆全運會也穩定發揮，寫下新紀錄；輕艇先聲奪人拿下全運會第一面獎牌，並在女子單人200公尺愛斯基摩艇寫下4連霸紀錄，划船同樣擺脫2019年受氣候影響的陰霾，拿下2金3銀4銅的佳績外，帆船項目亦不負眾望，奪得6金4銀5銅，一口氣橫掃15面獎牌，成功寫下隊史最佳紀錄。

▲台南市總計拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下台南縣市合併以來總獎牌數最多紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

舉重項目方面也奪得好成績，參與奧運的二位好手，陳柏任在男子96公斤級三連霸，並在抓舉、挺舉及總和三項均打破自己在2019年所寫下的大會紀錄，而方莞靈雖因總和1公斤之差飲恨奪銀，但仍打破2019年的大會紀錄。

▲台南市總計拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下台南縣市合併以來總獎牌數最多紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為籌備2013年全運會，台南市政府自2020年初開始陸續盤點各競賽場館，其中14處競賽場館在今年獲體育署補助後，隨即展開整修設計規劃，大幅提升場館品質以友善基層選手的訓練環境，更可讓來自各縣市的選手都有主場感﹕南市府亦持續挹注全運會選手培訓經費，透過體能輔助訓練、運動傷害照護、教練增能研習等項子計畫之執行，建構多元化的選手支持系統，讓選手培訓不中斷，在2013年全運會繼續在賽場上爭金奪銀。

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