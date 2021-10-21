台南六甲空地汽機車火警　消防人員搶救3人逃生

▲台南市六甲區仁愛街49巷發生汽機車火警，消防人員全力搶救，並救出3名民眾脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區仁愛街49巷内空地，21日下午發生汽機車火警，消防局出動人車前往搶救，發現有2汽車、1機車起火，火勢猛烈並往民宅延燒，消防人員迅速射水撲滅火勢，並進入民宅救出3名民眾脫困，消防人員防護得力下，火勢僅薰黑民宅未延燒毀損，消防人員發現其中1部小客車油箱口有打開，疑有人為縱火之嫌。

台南市消防局119報案台於21日下午5時12分許據報，六甲區仁愛街49巷23弄內1處空地發生汽機車火警，馬上出動下營、六甲、官田分隊、新營分隊、東山、柳營、麻豆等分隊及第二大隊19車33人前往搶救。

首批消防人車於下午5時17分到場，馬上出水搶救，因火勢很大並往一旁民宅延燒，消防人員馬上全力防護，並派員進入民宅搜救，將3名受困民眾救出，均未受傷。火勢在下午5時28分許撲滅，並進行殘火處理。

經初步勘查，現場燒燬汽車2部、機車1部，民宅幸好消防人員防護得力，僅薰黑並未燒燬受損。由於火場1部自小客車的加油口有打開，消防人員懷疑起火原因不單純，疑有人為縱火之嫌，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。