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2千冊「有林佳龍的繪本」被銷毀　交通部說詞反覆！作家再批高層說謊

▲《守護大海的人》繪本發表會上左起瑪利亞基金會團長陳怡君、航港局局長葉協隆、作者玉米辰、交通部次長祁文中。（圖／記者張佩芬攝）

▲《守護大海的人》繪本因印有前部長「林佳龍的話」，兩千本白白遭銷毀。（圖／記者張佩芬攝）

記者許維寧／台北報導

繪本作家玉米辰日前於臉書上表示，其著作《守護大海的人》因碰上新舊交通部長交接，導致印有前部長「林佳龍的話」的新書被銷毀。昨日交通部回應絕無銷毀，今天（10/21）卻峰迴路轉由航港局證實已銷毀。玉米辰也再回應，航港局昨晚才保證沒有被銷毀，結果根本是謊言。無法理解為什麼交通部長王國材、航港局長葉協隆要說謊，最後卻由一名組長出面扛，實在無法苟同。

本名陳旻昱的繪本作家玉米辰於今年創作新書《守護大海的人》，但玉米辰近日於臉書爆料，因碰上新舊交通部長交接，導致印有「前交通部長林佳龍的話」的新書被銷毀。航港局昨日深夜陳清，表示交通部長王國材對繪本已印製並不知情，更無指示要求銷毀或重新印製。

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未料今日上午立法院舉行交通委員會，航港局則證實2000本新書已銷毀、30萬元報銷，局長葉協隆則自請處分。王國材則表示，不知情新書已印好，應是同仁有所誤解。

玉米辰今再發文，表示王國材昨日親自回應，但說法仍在迴避事實，無法讓人信服，相當遺憾。昨晚王國材表示反對繪本銷毀，航港局長也拍胸脯保證，沒有銷毀，還歡迎大家索取。結果，根本是謊言。

玉米辰指出，一直到今早，各方追問回收的2000本到底在哪裡，航港局才坦承2000繪本在9月底已銷毀，著實令人心碎。「我無法理解的是，為什麼您（王國材）與葉局長第一時間要說謊？」信誓旦旦承諾繪本可以分享給有需要的人，到頭來卻只是在說謊遮掩。最後要一個辛苦的組長出來扛下所有責任，身為創作者，真的無法苟同。

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