航港局2千本新書疑被銷毀　作者嗆「長官最大！」交長喊冤：我不知情

記者許維寧、李宜秦／台北報導

本名陳旻昱的繪本作家玉米辰於今年創作新書《守護大海的人》，但玉米辰近日卻在臉書上爆料，表示該繪本四月底時碰上新舊交通部長交接，隨即被要求重新印製，讓他質疑內容未改為什麼要重新印製。交通部航港局也發出聲明，王國材上任之初，對該繪本已經完成印製並不知情，更無要求銷毀或重新印製，王國材也於昨日晚間向作者親自說明，航港局絕對會將該批繪本妥善保存。

▲航港局表示，《守護大海的人》繪本並未銷毀。（圖／翻攝自玉米辰臉書）

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繪本作家陳旻昱近日於臉書表示，日前接受航港局委託，以燈塔為創作主題，並於四月初完成《守護大海的人》印製，航港局也預定在基隆港舉辦新書發表會。然而，四月底碰上新舊部長交接，馬上接到航港局緊急通知，說是王國材要求《守護大海的人》。讓他質疑，內容未修改為什麼要重印？只是因為部長換人嗎？「身為委託創作的我們，也只能尊重大官的決定。」

陳更表示，聽說2000本繪本已經遭銷毀，「希望不是真的。」並建議希望2000本繪本能夠捐給學校或圖書館，讓更多人看到守護燈塔守護者的故事。

交通部長王國材今天赴交通委員會，於會前接受媒體聯訪時表示，今年4月20日上任，發現過去交通部各局處發行的書籍都會由部長當發行人，並會寫序、貼照片，但他希望能尊重創作者及各局處努力，因此通案決定「所有書籍不需要由部長寫序、貼部長照片」，至於銷毀書籍一事，他完全不知情，只希望以後不要再把部長標顯在著作內。

交通部航港局也澄清，王國材上任之初，考量為將繪本創作之光環留給作者及主辦機關，因此請各局自行發行印製，對《守護大海的人》繪本已完成印製情形並不知悉，更無指示要求銷毀或重新印製，王國材已於20日晚間向玉米辰親自回應說明，強調絕對尊重繪本創作，並指示航港局對此繪本一定要妥善保留。

航港局表示，非常樂於與各界分享此創作，並藉此傳達燈塔守為航行安全無私奉獻之精神，有意洽取本繪本之機關學校、團體，歡迎與航港局。