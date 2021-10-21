　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30萬報銷！交通部長換人　航港局銷毀2千本「有林佳龍的繪本」

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 運安會主委楊宏智 國民黨團 洪孟楷 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前交通部長林佳龍 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

本名陳旻昱的繪本作家玉米辰於今年創作新書《守護大海的人》，但玉米辰近日卻爆料，因碰上新舊交通部長交接，導致印有「前交通部長林佳龍的話」的新書被銷毀。交通部航港局證實2000本新書已被銷毀，30萬元報銷，航港局長葉協隆已自請處分。交通部長王國材表示，根本不知情新書印好，應是同仁有所誤解。

交通部前部長林佳龍在今年4月2日太魯閣出軌事件發生後下台，由交通部次長王國材接任部長，而航港局新書正好在當時完成，王國材表示，他向各局處要求，未來新書一律不需印製部長的話及照片，希望將光環留給作者與各局處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 鐵道局長伍勝園 宜蘭高鐵站案 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

豈料交通部與航港局溝通不當，航港局將已印製好的2千本新書銷毀，航港局長葉協隆表示，銷毀考量並非與林佳龍有關，是為了把光環留給創作者，與政治考量無關，可惜在處理過程不夠周延出現錯誤，他非常抱歉，已向部長自請處分。而銷毀的2千本新書印製成本約30萬元，等於30萬元直接報銷。

王國材表示，可能是同仁誤解意思，他只是下令「不要有王國材的名字」，想不到航港局卻將新書銷毀，並不是因為換了部長就要更換內頁。葉協隆表示，王國材並不知道新書印製完成，也不知道事後重印、銷毀等事宜，修正過程中雖有嘗試以抽換內頁方式進行，但印製廠商認定技術上並不可行，只好重印。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
4張好食券用光！他驚「沒吃那麼多」　看明細傻眼
疫苗救濟申請1347件　5起死亡審議結果曝
前台大醫見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早付出代價
張淑晶入監多2室友　首日「早餐菜單」曝　
快訊／南科大火！烈焰濃煙竄天　22輛消防車搶救中
快訊／23歲女打AZ後死亡！兩肺水腫、右心室擴張　無疾病史
快訊／疫情記者會今「第4度停開」　原因曝光！
今起越來越冷！　「最低溫時間點」出爐
快訊／台中30歲男健身房突倒地　無生命跡象
快訊／台中5人打疫苗後死亡！　4人AZ、1人BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆　1500元入袋眼紅了

高鐵延伸宜蘭案增2站址　宜縣長尊重專業市長支持工期最短案

疫苗救濟申請1347件！5起打AZ後死亡結果曝　陳時中：加速審議時效

帛琉泡泡再放寬！「打1劑高端疫苗」入境也免隔離

「炸雞都買哪家？」胖老爹穩坐霸主　答案爆出黑馬：是韓式的

30萬報銷！交通部長換人　航港局銷毀2千本「有林佳龍的繪本」

快訊／指揮中心下午2時記者會「第四度停開」　原因曝光！

解決「麟洋配」代言有解？　教委會要求教部一週內提修法方向

今起到周末越來越冷　「最低溫時間點」出爐！入夜北台雨勢再升級

連續2天「街頭藝術嘉年華」松菸開跑！溜溜球冠軍、扯鈴高手現身

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆　1500元入袋眼紅了

高鐵延伸宜蘭案增2站址　宜縣長尊重專業市長支持工期最短案

疫苗救濟申請1347件！5起打AZ後死亡結果曝　陳時中：加速審議時效

帛琉泡泡再放寬！「打1劑高端疫苗」入境也免隔離

「炸雞都買哪家？」胖老爹穩坐霸主　答案爆出黑馬：是韓式的

30萬報銷！交通部長換人　航港局銷毀2千本「有林佳龍的繪本」

快訊／指揮中心下午2時記者會「第四度停開」　原因曝光！

解決「麟洋配」代言有解？　教委會要求教部一週內提修法方向

今起到周末越來越冷　「最低溫時間點」出爐！入夜北台雨勢再升級

連續2天「街頭藝術嘉年華」松菸開跑！溜溜球冠軍、扯鈴高手現身

驗船中心舉辦ISM CODE講座　傳授船舶安全管理實務經驗

行走瘦身器！4周腰圍縮三吋　黑科技全新突破！

霸氣鋪滿3配料！台北大碗麵線蚵仔超多顆　臭豆腐炸到裡外都酥脆

高鐵宜蘭站選址喬不攏！又多2方案　羅秉成：尊重專業切合民意

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆　1500元入袋眼紅了

苗栗南庄「5G遠距診療智能照護」啟動　改善偏鄉醫療資源缺乏

老婆帶孩回娘家　人夫下班耍廢「14字真實心聲」感動千人

倚盃氣來聽歌！台東市壓軸場　長輩歡聚享受聽歌美好時光

受不了被推特封殺！川普成立新社群平台復出　蘋果用戶已可預訂

小五女生學妹家中伴讀竟成大盜　連偷半年當大姐大帶頭吃喝享樂

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天

莫德納第二劑再加開！「這族群」優先預約

摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵

今變天「越晚雨越大」　16縣市防10級強風！明起3天下探18℃

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

暖暖包缺貨　櫃台一畫面讓她傻眼

BNT熟齡人打完也會發燒　原因曝光

指揮中心下午2時記者會「第四度停開」！

背包哥撿鈔給店員　肉羹店一看監視器逆轉

婆婆「偷送媳婦物品」被抓包腦羞　她：房子是我的

更多熱門

相關新聞

航港局2千本新書疑被銷毀　交長喊冤：我不知情

航港局2千本新書疑被銷毀　交長喊冤：我不知情

本名陳旻昱的繪本作家玉米辰於今年創作新書《守護大海的人》，但玉米辰近日卻在臉書上爆料，表示該繪本四月底時碰上新舊交通部長交接，隨即被要求重新印製，讓他質疑內容未改為什麼要重新印製。交通部航港局也發出聲明，王國材上任之初，對該繪本已經完成印製並不知情，更無要求銷毀或重新印製，王國材也於昨日晚間向作者親自說明，航港局絕對會將該批繪本妥善保存。

蘇貞昌讚陳時中防疫做得好：才會有想讓他選這裡、選那裡

蘇貞昌讚陳時中防疫做得好：才會有想讓他選這裡、選那裡

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

黃國書認當線民　林佳龍盼給免責

黃國書認當線民　林佳龍盼給免責

出遊注意！圓規颱風亂連假　離島海運停航時間一次看

出遊注意！圓規颱風亂連假　離島海運停航時間一次看

關鍵字：

航港局繪本林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊！

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

金宣虎前女友「承受極大精神痛苦」喊告酸民

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面