30萬報銷！交通部長換人　航港局銷毀2千本「有林佳龍的繪本」

▲前交通部長林佳龍 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

本名陳旻昱的繪本作家玉米辰於今年創作新書《守護大海的人》，但玉米辰近日卻爆料，因碰上新舊交通部長交接，導致印有「前交通部長林佳龍的話」的新書被銷毀。交通部航港局證實2000本新書已被銷毀，30萬元報銷，航港局長葉協隆已自請處分。交通部長王國材表示，根本不知情新書印好，應是同仁有所誤解。

交通部前部長林佳龍在今年4月2日太魯閣出軌事件發生後下台，由交通部次長王國材接任部長，而航港局新書正好在當時完成，王國材表示，他向各局處要求，未來新書一律不需印製部長的話及照片，希望將光環留給作者與各局處。

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▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

豈料交通部與航港局溝通不當，航港局將已印製好的2千本新書銷毀，航港局長葉協隆表示，銷毀考量並非與林佳龍有關，是為了把光環留給創作者，與政治考量無關，可惜在處理過程不夠周延出現錯誤，他非常抱歉，已向部長自請處分。而銷毀的2千本新書印製成本約30萬元，等於30萬元直接報銷。

王國材表示，可能是同仁誤解意思，他只是下令「不要有王國材的名字」，想不到航港局卻將新書銷毀，並不是因為換了部長就要更換內頁。葉協隆表示，王國材並不知道新書印製完成，也不知道事後重印、銷毀等事宜，修正過程中雖有嘗試以抽換內頁方式進行，但印製廠商認定技術上並不可行，只好重印。