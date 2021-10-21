南韓下午發射火箭「世界號」！引擎零件全為國產　航太產業進新紀元

▲南韓自行研發的運載火箭「世界號」將於21日下午4時發射。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

由南韓首度自行研製的運載火箭「世界號」（누리호，KSLV-II）已經完成發射前的所有準備工作，預計將於今（21）日下午5時（台灣時間下午4時）在全羅南道高興郡羅老宇宙中心進行發射，此次將在火箭的第3節攜載1.5噸重的模擬實驗衛星（dummy satellite），最快在發射16分鐘7秒（967秒）內可得知是否發射成功。一旦成功，南韓將成全球第7個成功獨立發射中大型運載火箭的國家。

＊註：目前全球擁有發射中大型運載火箭的國家為美國、歐盟（法國）、日本、俄羅斯、中國、印度

根據《韓聯社》，世界號由政府帶動民間企業研發，其總長度為47.2公尺、重量為200噸、最大直徑為3.5公尺、搭載重量1500公斤，分為3節，其中第1節聚集4個推力各為75噸的液態燃料引擎、第2節設有1個推力為75噸的液態燃料引擎、第3節則有推力7噸的液態燃料引擎，總推力為300噸，目標衛星高度為低軌道（距地球600至800公里）。

此次發射將由南韓科學技術情報通信部、韓國航空宇宙研究院主導，將會在世界號的第3節（頂端）搭載1.5噸重的模擬實驗衛星（dummy satellite），上面裝有計算與傳輸火箭是否正確進入軌道等相關數據的儀器。

據悉，南韓從2010年3月便展開運載火箭「世界號」的研發工作，目的是將1.5噸重的多功能衛星送進地球的低軌道（距地球600至800公里），由500多名的科學家與技術人員、300多間南韓企業，耗時11年又7個月，克服萬難、並投入1兆9572億韓元（約新台幣461.5億元）的費用，才能到達今天的地步，火箭內的37萬個零組件須在適當時機發揮其性能，才能成功完成發射。

報導指出，運載火箭「世界號」的引擎從設計、生產、實驗等全部研發過程，皆由南韓國內的研究團隊與300間企業經手，包括韓華集團與韓國航空宇宙產業（KAI），特別是第1節火箭內部的4個引擎是整個火箭的重點核心，為了產生具爆發性的推動力，需要正確操作、同時點火，以求發揮出像1個300噸重的引擎推力；而占世界號體積80%的燃料槽也全數採用南韓國內技術製造。

全羅南道高興郡羅老宇宙中心的第2發射台也是為了擁有3節的火箭世界號量身打造，新建的發射台在設計與製作上皆為南韓企業一手包辦。

另外，韓國航空宇宙研究院從21日上午10時起針對發射台方圓3公里內的陸上交通進行管制，限制車輛出入。

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