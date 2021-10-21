新北聖心女中爆發食物中毒　142名師生緊急送醫

▲新北聖心女中傳142名師生食物中毒送醫。（圖／摘自聖心女中網頁）

記者許敏溶／台北報導

位於新北市八里區的聖心女中，今傳出超過百名師生疑似集體食物中毒事件，校方稍早證實，共有141名學生、1名老師因為身體不適，送往關渡、馬偕等醫院，但師生症狀輕微，絕大多數已經陸續返回學校，校方已完成校安通報，衛生局今天也到校取走檢體進行檢驗，校方也會依約對伙食承包廠商採取罰則並進行後續評估。

聖心女中今傳出學生昨晚吃完晚餐後，今天凌晨陸續出現身體不適狀況，總計超過140名師生送醫，聖心女中學務處表示，上述師生在今天凌晨4時左右，陸續發生腹痛、拉肚子等症狀，校方將學生送往八里衛生所、關渡及馬偕醫院等處，統計到今天上午11時為止，共有141名學生、1位老師送醫。

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不過，聖心女中學務處表示，在前往醫院的師生症狀都很輕微，狀況也很穩定，多數人在診治完後已陸續返回學校，僅有1到2名學生比較嚴重，校方也提供返校學生食用白粥，同時完成校安通報，也通知家長，並持續關懷學生健康情形，以及監督伙食安全。

聖心女中學務處指出，後續學校的餐點供應，將交由備援廠商處理，昨晚疑似有問題的食物，校方都有依照規定，在餐廳及健康中心留下食物檢體，衛生局今天已經取走檢體進行檢驗，而校方也將依照契約，針對伙食承包廠商採取罰則及後續評估。