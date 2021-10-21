交烏克蘭女生很Easy？　他以親身經驗破解8大流言：沒你想像容易

▲男網友娶回烏克蘭美女，並破解網路流言。（圖／翻攝自《Dcard》）

實習記者黃品臻／綜合報導

日前一名曾在烏克蘭就讀研究所的台灣留生表示，要在當地娶到老婆不容易，還分享與烏克蘭女生交往的經驗，說「沒有告白這件事」，且追求女生的方式「跟約台灣女生剛好相反」。不過，另外一名娶回烏克蘭美女的8年級生，則發文分享與老婆相識的經過，一一將流言破解。

原PO在Dcard以「娶烏克蘭美女經驗分享，加流言破解」為題發文，針對8點網路流言進行澄清：

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1.烏克蘭男女比例嚴重失衡

原PO指出，蘇聯解體後，烏克蘭的人口確實是負成長，但男女差距主要顯示在55歲以上，跟年輕世代的35歲以下幾乎是沒有關係的，而且烏克蘭沒有重男輕女的文化，生男生女都一樣。

2.烏克蘭是鳥不拉屎的小國家

原PO表示，「這也是吃了歷史與地理不好的虧」。他說明，地理上烏克蘭是歐洲國土面積第二大國，相當於台灣的14倍大，且連接黑海，屬戰略地理上的要地。

原PO也指出，歷史上，烏克蘭屬於兵家必爭之地，俄羅斯、德國、波蘭、韃靼、土耳其、蒙古、法國、猶太...等，各種血統的基因都混在其中所以美女輩出，也因為這一點烏克蘭女性在歐洲本身就非常的搶手，也讓烏克蘭女性有很多選擇。

3.男性的酗酒問題

原PO說，烏克蘭是個糧食超級高產的國家，保存糧食的方式最簡單的方法就是做成酒精，酒精非常非常便宜，所以酗酒問題很嚴重。他還提醒，「娶烏克蘭美女也要有會喝酒的準備...通常第一次見父母就是先跟她老爸喝，老爸喝完再跟她兄弟輪番喝...甚至還會出現遠方親戚跟鄰居來輪番戰，喝到你吐得昏天暗地...那種喝醉可不是睡一覺起來明天會好的...是可以讓你兩三天不省人事的。」

4.種族歧視、至上主義

原PO指出，在文化上當然也是有種族歧視的部分，大部分烏克蘭人普遍認為亞洲男性比較陰柔，缺乏男性魅力而且身高偏低，因此當地女性更願意跟歐洲男性交往而不是亞洲男性。

5.貴族孤兒院與單親補助

關於這點，原PO老婆查了很多資料，都查不到這類機構，因為這類機構需要耗費極大量的社會資源，對於一個經濟下跌且在戰爭中的國家來說不太可能。他表示，「烏克蘭目前孤兒院的現狀實屬不太行，因為沒有營利空間，能提供的資源也相對較落後，只能用慘字形容，唯一能夠稱得上相對完善的孤兒院也都不是政府立項的，而是宗教支持的，但數量也非常非常少。」

而補助金的部分，原PO指出，政府的確會給單親媽媽補助金，每個月約可以領到台幣2000元，一直到小孩6歲，但需要滿足非常多條件，申請有難度，至於6歲~18歲少部分的單親小孩每個月可以領到台幣2500元，但對每個月的生活來說仍是杯水車薪，不會有女性願意當單親媽媽。

6.花錢買烏克蘭老婆

原PO直言，「事情絕對不是蠢人想的那麼簡單，在烏克蘭基本上根本沒有花錢買老婆這件事情，當你找了仲介後，會先被收取一大筆仲介費，然後超貴的翻譯費因為你不會說烏語、俄文，前前後後花超過250萬，最後極高機率連手都摸不到，或是被詐騙，就算找的真的婚仲，也有極高機率娶不進來，因為我們的政府有極為嚴格的面試標準，而且面試地點在俄羅斯，沒通過面試對方根本來不了台灣。」

7. 會為了錢嫁到國外的都是性工作者或是單親媽媽

原PO直接打臉這點，「這個就純屬扯淡了...因為會為了錢而嫁給其他國家的這種文化現象實數普遍，不能以偏概全，這根本就是假議題。」

8.烏克蘭女生都很Easy

原PO以自身經驗解釋，「沒有你想像中的容易，我的學校，亞洲人跟烏克蘭女生交往的比例大概是百分之三...而且烏克蘭女生沒有哪麼多玩咖，大部分都很潔身自愛，你如果再（應為在）台灣也得沒有任何優勢，在烏克蘭絕對也沒有女生會屌你，你會持續單身很久，因為你的竟爭對手都很強。」

他更補充，「如果隨意讓烏克蘭女性懷孕，且消失，女方是可以報警的，如果你打算離境，可能會被拘留甚至坐牢。」

※本文已獲文章作者授權。