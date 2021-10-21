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社會 社會焦點 保障人權

生技董座幫妻「施打含毒安眠藥」　她在家倒地身亡兒目睹嚇壞

▲▼ 打針,針,針筒,注射。（圖／免費圖庫pixabay）

▲經營生技公司陳姓男子，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等，明知自己沒有醫師資格卻為妻子注射。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北陳姓男子開設生技公司，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等醫療器材業務，長期幫失眠李姓妻子注射含有安舒麻藥劑，李妻因濫用安舒麻在家暴斃身亡。偵查時，繼子出庭表示「從小學3年級就看繼父幫媽媽打安舒麻，每個禮拜都打1次」，士林地檢署認為陳男無醫師資格，不得執行醫療業務，依違反醫師法將他起訴。

起訴指出，陳男（44歲）為李女第二任老公結婚多年，2人共同在中山區、汐止區經營維多生技有限公司，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等醫療器材業務。

陳男從2018年2月至7月間某日，在李姓繼子還在念小學4年級，竟在汐止家中擅自執行醫療業務，在家裡客廳幫妻子以針具施打安舒麻注射針劑1次；甚至在家中以點滴方式施打「美白」藥劑加維他命C加生理食鹽水1次以上。

去年5月21日下午4時許，兒子們相繼返家，卻發現媽媽倒臥在地，已無呼吸、心跳，雖經CPR急救並緊急送往醫院急救仍不治身亡，李姓妻子的顏姓母親因此告發。

偵查時，陳男雖坦承3年前有替妻子打過美白點滴，甚至向檢察官表示，妻子有長期施打安舒麻的狀況，但選擇放任。繼子出庭表示「我有看過繼父幫母親打針10幾次，母親每次打完都會睡著，繼父就會帶著我去打球」他更表示，母親打的藥物名稱叫「安舒麻」且從小學3年級下學期就開始看到繼父會幫母親打針。

顏姓母親出庭難過表示，女兒有睡眠障礙，女婿才協助他施打麻醉藥物。檢察官勘驗法醫研究所解剖、鑑定報告書，佐證李女有濫用第四級毒品安舒眠麻醉藥情形，認定陳男違反醫師法及轉讓第四級毒品，且至少犯下2次違反醫師法，建請法院從一重量刑。

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