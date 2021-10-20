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上海婦人替植物人老公辦殘疾證　醫院要求：須本人到場辦理

▲上海一名植物人家屬要替他辦殘疾證，相關單位要求要「本人」到場辦理。（圖／翻攝新聞坊）

▲上海一名植物人家屬張女士要替先生辦殘疾證，相關單位要求「本人」得親自到場辦理。（圖／翻攝新聞坊）

記者魏有德／綜合報導

上海一名王先生1年前因腦疾成為植物人，家屬在龐大醫療開銷壓力下，只好向相關政府部門申請傷殘鑒定證明。就在王先生的家屬前往申請證明時，卻被相關單位及醫院要求，植物人王先生本人必須親自到場鑑定，這讓王先生的妻子張女士頓時覺得，「這也太強人所難了吧！」

▲上海一名植物人家屬要替他辦殘疾證，相關單位要求要「本人」到場辦理。（圖／翻攝新聞坊）

▲殘疾證規定要「本人」到場辦理評定。（圖／翻攝新聞坊）

《新聞坊》報導，王先生的妻子張女士表示，丈夫一年多前患有腦部疾病，雖做了手術，但身體還是每況愈下，逐漸變成植物人，目前住在楊浦區新華醫院。張女士和家人一直在醫院悉心照顧王先生，高額的治療費用壓得他們喘不過氣來，張女士為此感到身心俱疲，卻一直沒有捨得放棄老伴。

張女士獲悉，植物人辦理殘疾證後便可得到部分費用補助，便委託弟弟到楊浦區長白新村街道社區事務受理服務中心探詢，經查，植物人屬於肢體殘疾類別，王先生符合申請條件。

得知這個消息後，張女士正想放下心中一塊大石，沒想到，令人傻眼的事情發生了，張女士表示，經過預約後，接下來的評定還需要由本人參與，「預約單上顯示，傷殘等級鑒定這個步驟，需要申請人本人攜帶身份證等材料前往指定醫院。」

▲上海一名植物人家屬要替他辦殘疾證，相關單位要求要「本人」到場辦理。（圖／翻攝新聞坊）

▲張女士最終只能帶著植物人老公，親赴醫院辦理殘疾證。（圖／翻攝新聞坊）

張女士無奈地表示，「丈夫都已經是植物人，怎麼親自到場辦理？」對此，進行鑑定的醫院及相關單位都回應，一定得本人辦理，「一定要到醫院去的呀，沒有上門評殘的。」

連救護車的費用都無法支付的張女士只能拜託友人，費力地將王先生送至醫院檢定，王先生的傷殘鑒定申請按照規定完成，他也終於親自到場，證明自己是植物人。張女士弟弟痛批，「抱上抱下的，我們吃力無所謂，還折磨病人，他們根本就不檢查的，直接寫病歷，有意思嗎？你上門一看就知道的，就只是看了一看就寫結果了。」

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