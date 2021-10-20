陸發改委將出手整頓煤價　稱漲幅「已完全脫離供求基本面」

▲大陸煤炭價格高漲，導致電力供應出現困難。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸煤炭價格狂漲，連創歷史新高，造成電力供應出現困難，也影響到下游產業生產成本。大陸國家發改委19日表示，煤炭價格漲幅已完全脫離供求基本面，發改委將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應。

大陸國家發改委19日下午組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開了今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。

發改委指出，《價格法》第30條明確規定，當重要商品和服務價格顯著上漲或者有可能顯著上漲，國務院和省、自治區、直轄市人民政府可以對部分價格採取限定差價率或者利潤率、規定限價、實行提價申報制度和調價備案制度等干預措施。

發改委提到，煤炭是重要基礎能源，與國計民生密切相關，目前價格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近採暖季，價格仍呈現進一步非理性上漲的趨勢，「國家發展改革委將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾溫暖過冬。」

發改委強調，將會同有關部門，密切關注煤炭市場動態和價格走勢，梳理、排查保供穩價工作存在的矛盾和問題，及時協調解決；市場監管部門將加大執法檢查力度，堅持「零容忍」，嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為，切實維護市場秩序。

發改委還說，煤炭企業要切實提高站位，樹立大局意識，主動做好保供穩價工作；強化法律意識，依法合規經營，嚴格履行中長期交易合同；積極履行社會責任，促進上下游行業協調發展，保障發電供熱和民生用煤需求，助力經濟平穩運行。