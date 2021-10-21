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女留學生每月花4萬元「榨乾爸爸」　裸照誘惑網友「一起來罵我爸」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸一名23歲女留學生近日在網路上貼出大量批鬥爸爸的照片及影片，指責爸爸一個月只給她1.1萬元人民幣（約4.7萬元新台幣）的生活費，根本不夠花用，甚至還以自己的裸照為誘惑，要求網友幫忙一起罵爸爸，荒唐的行為在網路上引起了公憤。

根據《悉尼印象微博》報導，女留學生的爸爸出身農村，但非常努力，畢業於北京大學，在一間財經媒體擔任主編，一直以來對女兒呵護備至，在女兒高中時就曾送她赴澳洲留學，之後又送女兒到西班牙讀書。

▼爸爸對女兒呵護備至，但卻經常被辱罵。（圖／翻攝微博）

▲▼女留學生每月花4萬元「榨乾爸爸」　裸照誘惑網友「一起來罵我爸」。（圖／翻攝微博）

不過，女留學生近日卻不斷在網路上貼出批鬥爸爸的照片以及影片，從兩人的對話中可以發現，女留學生每個月已經有1萬元人民幣的生活費，但仍不夠花用，所以拿爸爸的信用卡亂刷。

爸爸在對話中多次提到自己壓力很大，一拿到薪水就把大部分錢都給了女兒，自己能用得錢已所剩無幾，希望女兒能節約開銷，並無奈表示，「爸爸51歲了，已經老了，沒有能力一直養你。」

▼爸爸一個月給女兒1.1萬元花，自己薪水所剩無幾。（圖／翻攝微博）

▲▼女留學生每月花4萬元「榨乾爸爸」　裸照誘惑網友「一起來罵我爸」。（圖／翻攝微博）

▲▼女留學生每月花4萬元「榨乾爸爸」　裸照誘惑網友「一起來罵我爸」。（圖／翻攝微博）

但女留學生只是一直強調自己買的是「生活必需品」，不可能節約，還在網路上貼出了兩人的對話，大罵爸爸「死媽的XX，用了50歐元就跟我大清早吵架，噁心XX玩意！」

事件隨即引起了大量網友關注，也有人發現，女留學生已不是第一次批鬥自己的父親，之前還更加瘋狂，不只貼出了爸爸的照片、當面罵爸爸的影片，甚至以裸照為誘惑，要求網友幫忙在網路上批鬥父親。

▼女留學生還在網路上貼出爸爸的照片。（圖／翻攝微博）

▲▼女留學生每月花4萬元「榨乾爸爸」　裸照誘惑網友「一起來罵我爸」。（圖／翻攝微博）

令人傻眼的是，還真的有網友在網路上幫忙罵人之後，獲得了女留學生發來的大量裸照，「群組完全不收錢，只要幫忙罵她爸媽，就可以獲得裸照以及影片。」

更有網友發現，女學生之前曾在網路上以「魔法豬」、「麒麟」等假名，在網路上貼出私密照，公然找人包養，「哥哥們晚安，情人節快樂，本母狗想找個男人包（養）我，天龍人，條件很好，打擾了的話，對不起只是癢了，嗚嗚。」

▼女留學生用裸照誘惑網友一起罵爸媽。（圖／翻攝微博）

▲▼女留學生每月花4萬元「榨乾爸爸」　裸照誘惑網友「一起來罵我爸」。（圖／翻攝微博）

更扯的是，去年3月大陸疫情還相當嚴重時，曾有一名女留學生從防疫巴士上跳窗逃跑，最後被官方強制抓回隔離。該事件各大媒體都有報導，而當事人就是這名批鬥爸爸的女留學生。

女留學生的種種惡行已引起大陸網友的公憤，許多人都留言大罵，「養到這種女兒真是倒霉，當初就應該射在牆上！」「爸爸太善良了，這種女兒直接不管，讓她餓死了就好。」「好傢伙，這女的第一次讓我想網暴人！」「就不要讓我遇到，見一次打一次！」「這應該是有病了，應該送去治療。」

▼女留學生去年從防疫巴士上跳窗逃跑，引起軒然大波。（圖／翻攝微博）

▲▼女留學生每月花4萬元「榨乾爸爸」　裸照誘惑網友「一起來罵我爸」。（圖／翻攝微博）

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