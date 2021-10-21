　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連續2天「街頭藝術嘉年華」松菸開跑！溜溜球冠軍、扯鈴高手現身

▲▼「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑。（圖／主辦提供）

▲「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑，此為足上舞伶楊立微演出。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「街頭藝人」總會吸引路人視線停留或圍觀，好奇他們表演什麼好戲，而「2021台北街頭藝術嘉年華」將聚集許多有精彩絕倫才華的街頭藝人，連續2天帶來36場表演藝術類、60場工藝藝術類及視覺藝術類的展演，10/23-10/24在台北松山文創園區舉行！

台北市自2005年起，率先開放街頭藝人於公共空間展演；而2021年3月起，更攜手新北市、基隆市，將街頭藝人從許可制更改為登記制，讓專業的表演者們擁有更多舞台，也讓民眾更親近街頭藝術，因此「2021台北街頭藝術嘉年華」將聚集這些點亮街道的街頭藝人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑。（圖／主辦提供）

▲曾獲得「福爾摩沙國際扯鈴大賽」表演藝術金獎的扯鈴高手吳顥中，也會參與表演。

「2021台北街頭藝術嘉年華」陣容華麗，邀請台灣溜溜球大賽冠軍、目前也是溜溜球項目的金氏世界保持人的楊元慶擔任策展人；而以出神入化的獨創劍玉招式和全場觀眾一起High到最高點的劍玉師「小螺絲」，也會來到現場展示劍玉絕技；曾獲得「福爾摩沙國際扯鈴大賽」表演藝術金獎的扯鈴高手吳顥中，也會參與表演。

▲▼「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑。（圖／主辦提供）

▲「小螺絲」以出神入化的獨創劍玉招式，和全場觀眾一起High到最高點。

演出陣容還包括帥氣又年輕的鼓手李科穎，每每出現在街頭總是能吸引一群觀眾圍觀；還有以木箱鼓、木吉他及2個女聲在台中花博迷倒眾生的「安妮塔克Annie & Taco」，將以其輕快旋律、節奏感吸引觀眾停留。除了樂器演奏，「巴奇先生」更以鍋碗瓢盆等日常生活用品，敲擊組合成動感節奏，讓路過的人目不轉睛。

▲▼「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑。（圖／主辦提供）

▲鼓手李科穎每次出現在街頭，總是能吸引一群觀眾圍觀。

▲▼「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑。（圖／主辦提供）

▲「香蕉先生」是氣球師、腹語師，也擅長小丑藝術。

而足上舞伶楊立微，將用輕巧的雙腳舉起球、摺傘，只要上得了足尖，都能使他們像是跳舞一般華麗旋轉；另外「香蕉先生」是氣球師、腹語師，也擅長小丑藝術，可以說是孩子的街頭驚喜；以完美倒立著稱的「倒立小安」，儘管右手天生有些不完美，但熱愛表演的他用豐富的肢體語言、高難度的技巧告訴觀眾「他也可以做到很多人做不到的事」。

▲▼「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑。（圖／主辦提供）

▲倒立小安。

還有更多高手如林子安、楊世豪、小綠人、長笛姐姐Lily、水管阿民⋯等，街頭藝人將在「台北街頭藝術嘉年華」齊聚一堂，展現精心打磨出的街頭表演技藝。而2天的現場，也會有60組的工藝藝術類、視覺藝術類的街頭藝人進行作品展示，邀請民眾一起感受城市街頭藝術的美好。

▲▼「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑。（圖／主辦提供）

▲「2021台北街頭藝術嘉年華」節目時間表，點圖可放大。（圖／主辦提供）

2021台北街頭藝術嘉年華──街藝進行式
時間丨10/23（六）14:00-20:00、10/24（日）14:00-18:00
地點丨松山文創園區戶外空間（台北市光復南路133號）

ET快訊
4張好食券用光！他驚「沒吃那麼多」　看明細傻眼
疫苗救濟申請1347件　5起死亡審議結果曝
前台大醫見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早付出代價
張淑晶入監多2室友　首日「早餐菜單」曝　
快訊／南科大火！烈焰濃煙竄天　22輛消防車搶救中
快訊／23歲女打AZ後死亡！兩肺水腫、右心室擴張　無疾病史
快訊／疫情記者會今「第4度停開」　原因曝光！
今起越來越冷！　「最低溫時間點」出爐
快訊／台中30歲男健身房突倒地　無生命跡象
快訊／台中5人打疫苗後死亡！　4人AZ、1人BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵延伸宜蘭案增2站址　宜縣長尊重專業市長支持工期最短案

疫苗救濟申請1347件！5起打AZ後死亡結果曝　陳時中：加速審議時效

帛琉泡泡再放寬！「打1劑高端疫苗」入境也免隔離

「炸雞都買哪家？」胖老爹穩坐霸主　答案爆出黑馬：是韓式的

30萬報銷！交通部長換人　航港局銷毀2千本「有林佳龍的繪本」

快訊／指揮中心下午2時記者會「第四度停開」　原因曝光！

解決「麟洋配」代言有解？　教委會要求教部一週內提修法方向

今起到周末越來越冷　「最低溫時間點」出爐！入夜北台雨勢再升級

連續2天「街頭藝術嘉年華」松菸開跑！溜溜球冠軍、扯鈴高手現身

死亡和不良反應「高→低疫苗廠牌」曝！專家：高端也低於AZ、莫德納

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

高鐵延伸宜蘭案增2站址　宜縣長尊重專業市長支持工期最短案

疫苗救濟申請1347件！5起打AZ後死亡結果曝　陳時中：加速審議時效

帛琉泡泡再放寬！「打1劑高端疫苗」入境也免隔離

「炸雞都買哪家？」胖老爹穩坐霸主　答案爆出黑馬：是韓式的

30萬報銷！交通部長換人　航港局銷毀2千本「有林佳龍的繪本」

快訊／指揮中心下午2時記者會「第四度停開」　原因曝光！

解決「麟洋配」代言有解？　教委會要求教部一週內提修法方向

今起到周末越來越冷　「最低溫時間點」出爐！入夜北台雨勢再升級

連續2天「街頭藝術嘉年華」松菸開跑！溜溜球冠軍、扯鈴高手現身

死亡和不良反應「高→低疫苗廠牌」曝！專家：高端也低於AZ、莫德納

苗栗南庄「5G遠距診療智能照護」啟動　改善偏鄉醫療資源缺乏

老婆帶孩回娘家　人夫下班耍廢「14字真實心聲」感動千人

倚盃氣來聽歌！台東市壓軸場　長輩歡聚享受聽歌美好時光

受不了被推特封殺！川普成立新社群平台復出　蘋果用戶已可預訂

小五女生學妹家中伴讀竟成大盜　連偷半年當大姐大帶頭吃喝享樂

買方驗屋「嫌車位小」拒付尾款...他慌了！內行曝1招：爽賺一筆再賣

南科自建再生水廠大火　管理局：暫無波及台積廠房

賈靜雯享受女子時光　曝修杰楷「愛嘮叨」希望他離家找朋友

紐時：喪失外界信任　中國難以複製台積電成功

寶島眼鏡「玩」很大　「振興樂透包」放大20倍回饋

笑死！老公趴牆邊指揮「鵝唱團」　幫數節拍還點評：你聲音怎啞掉

生活熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天

莫德納第二劑再加開！「這族群」優先預約

摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵

今變天「越晚雨越大」　16縣市防10級強風！明起3天下探18℃

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

暖暖包缺貨　櫃台一畫面讓她傻眼

BNT熟齡人打完也會發燒　原因曝光

指揮中心下午2時記者會「第四度停開」！

背包哥撿鈔給店員　肉羹店一看監視器逆轉

婆婆「偷送媳婦物品」被抓包腦羞　她：房子是我的

更多熱門

相關新聞

彰「百年餅店千金」被下符詛咒

彰「百年餅店千金」被下符詛咒

彰化一名甜美街頭藝人兼歌唱直播主鄭怡琳，暱稱「琳琳」，也是鹿港鎮百年知名餅店鄭玉珍家的千金，有10萬名粉絲追蹤，最近廟公親戚發現香爐內有人將她的名字和餅店名全寫在金紙上，便提醒她「被下惡意詛咒，千萬不要落單一個人」，於是她將圖po在臉書上，警方主動調查後也將請這名超級粉絲到案說明。

48少女為追韓團拍裸照！街頭藝人竟是惡狼

48少女為追韓團拍裸照！街頭藝人竟是惡狼

台中邀街頭藝人展演　市府霸氣給車馬費

台中邀街頭藝人展演　市府霸氣給車馬費

超人力霸王55周年快閃店進駐松菸

超人力霸王55周年快閃店進駐松菸

北市宣布開放表演展覽場館　「這類」街頭藝人再等等

北市宣布開放表演展覽場館　「這類」街頭藝人再等等

關鍵字：

街頭藝術街頭藝人街頭藝術嘉年華松山文創園區

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊！

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

金宣虎前女友「承受極大精神痛苦」喊告酸民

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面