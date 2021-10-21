連續2天「街頭藝術嘉年華」松菸開跑！溜溜球冠軍、扯鈴高手現身

▲「2021台北街頭藝術嘉年華」將於10/23-24在台北松山文創園區開跑，此為足上舞伶楊立微演出。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「街頭藝人」總會吸引路人視線停留或圍觀，好奇他們表演什麼好戲，而「2021台北街頭藝術嘉年華」將聚集許多有精彩絕倫才華的街頭藝人，連續2天帶來36場表演藝術類、60場工藝藝術類及視覺藝術類的展演，10/23-10/24在台北松山文創園區舉行！

台北市自2005年起，率先開放街頭藝人於公共空間展演；而2021年3月起，更攜手新北市、基隆市，將街頭藝人從許可制更改為登記制，讓專業的表演者們擁有更多舞台，也讓民眾更親近街頭藝術，因此「2021台北街頭藝術嘉年華」將聚集這些點亮街道的街頭藝人。

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▲曾獲得「福爾摩沙國際扯鈴大賽」表演藝術金獎的扯鈴高手吳顥中，也會參與表演。

「2021台北街頭藝術嘉年華」陣容華麗，邀請台灣溜溜球大賽冠軍、目前也是溜溜球項目的金氏世界保持人的楊元慶擔任策展人；而以出神入化的獨創劍玉招式和全場觀眾一起High到最高點的劍玉師「小螺絲」，也會來到現場展示劍玉絕技；曾獲得「福爾摩沙國際扯鈴大賽」表演藝術金獎的扯鈴高手吳顥中，也會參與表演。

▲「小螺絲」以出神入化的獨創劍玉招式，和全場觀眾一起High到最高點。

演出陣容還包括帥氣又年輕的鼓手李科穎，每每出現在街頭總是能吸引一群觀眾圍觀；還有以木箱鼓、木吉他及2個女聲在台中花博迷倒眾生的「安妮塔克Annie & Taco」，將以其輕快旋律、節奏感吸引觀眾停留。除了樂器演奏，「巴奇先生」更以鍋碗瓢盆等日常生活用品，敲擊組合成動感節奏，讓路過的人目不轉睛。

▲鼓手李科穎每次出現在街頭，總是能吸引一群觀眾圍觀。

▲「香蕉先生」是氣球師、腹語師，也擅長小丑藝術。

而足上舞伶楊立微，將用輕巧的雙腳舉起球、摺傘，只要上得了足尖，都能使他們像是跳舞一般華麗旋轉；另外「香蕉先生」是氣球師、腹語師，也擅長小丑藝術，可以說是孩子的街頭驚喜；以完美倒立著稱的「倒立小安」，儘管右手天生有些不完美，但熱愛表演的他用豐富的肢體語言、高難度的技巧告訴觀眾「他也可以做到很多人做不到的事」。

▲倒立小安。

還有更多高手如林子安、楊世豪、小綠人、長笛姐姐Lily、水管阿民⋯等，街頭藝人將在「台北街頭藝術嘉年華」齊聚一堂，展現精心打磨出的街頭表演技藝。而2天的現場，也會有60組的工藝藝術類、視覺藝術類的街頭藝人進行作品展示，邀請民眾一起感受城市街頭藝術的美好。

▲「2021台北街頭藝術嘉年華」節目時間表，點圖可放大。（圖／主辦提供）

2021台北街頭藝術嘉年華──街藝進行式

時間丨10/23（六）14:00-20:00、10/24（日）14:00-18:00

地點丨松山文創園區戶外空間（台北市光復南路133號）