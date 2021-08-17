　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超人力霸王55周年」快閃店進駐松菸！5大特色打卡點一次看

▲▼「超人力霸王55週年」主題快閃店進駐松山文創。（圖／業者提供）

▲「超人力霸王55週年」主題快閃店進駐松山文創。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

橫跨日本三個世代，「超人力霸王」自1966年播出以來，歷久不衰深受粉絲喜愛！如今「超人力霸王55週年」主題快閃店將在8/20於松山文創園區登場，除了有限定大型扭蛋機，並擺設彈珠台、拍貼機、姓名貼機、壓幣機，還有5大特色拍照打卡點、超過750種周邊等，適合不同世代的力霸王迷一起回味。

▲▼「超人力霸王55週年」主題快閃店進駐松山文創。（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲進入快閃店後迎面而來的是「力霸王角色隧道」。（圖／業者提供）

「超人力霸王55週年」主題快閃店有5大主題拍照點，從大門就有著超人力霸王初代與傑特的「巨大拱門」，展現誓言守護地球的強大氣勢，讓粉絲在門口就拍好拍滿；而進入快閃店後迎面而來的是「力霸王角色隧道」，左手邊有初代超人力霸王55週年限定大型扭蛋機，右手邊則是大型傑洛角色拍照牆。

▲▼「超人力霸王55週年」主題快閃店進駐松山文創。（圖／業者提供）

▲初代超人力霸王55週年限定大型扭蛋機。（圖／業者提供）

而作品中最具代表性的反派角色貝利亞，更使出絕招「貝利亞之爪」，經典場景重現就在「超人力霸王55週年」主題快閃店中，也是粉絲必拍！另外遍佈在店內的「經典角色拍照場景」，包括超人力霸王初代、七號、衛司及傑克等超人氣英雄們重現眼前，陪伴粉絲一起度過55週年。

▲▼「超人力霸王55週年」主題快閃店進駐松山文創。（圖／業者提供）

▲此次快閃店推出多款55週年限定周邊。（圖／業者提供）

此次快閃店共有超過750種周邊商品，包含紀念珐瑯杯、盤、胸章及短T、口罩，而開幕首4天更推出限量開幕福袋，均一價799元；也推出一系列屬於小粉絲的優惠活動，憑與MOMO親子台播放超人力霸王傑特合照兌換好禮，更可於粉絲專頁免費領取著色畫，完成後可兌換小禮物。

同時也推出多款55週年限定周邊，包含「超人力霸王金屬胸章55週年紀念款」、「超人力霸王琺瑯杯55週年紀念款」、「超人力霸王圓盤55週年紀念款」等；還分別推出成人款及兒童款的短Ｔ與口罩。其中紀念款口罩由台灣康匠旗下的匠心品牌製作，上面印有55紀念圖樣，黑色底色搭配圓形超人力霸王圖騰，帥氣又具有紀念價值。

▲▼「新娛樂動漫特區」，集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品，將於8/13試營運，8/27正式開幕。（圖／業者提供）

▲「新娛樂動漫特區」集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品。（圖／業者提供）

新娛樂動漫特區

而動漫迷近來關注的還有在台北大直ATT e Life開設的「新娛樂動漫特區」，集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品，8/13試營運，8/27正式開幕，主推「一站式購物體驗」、「每月2檔快閃店」、「特區限定新品」3大特色，未來無論是漫威、迪士尼、熱門的鬼滅、美戰、角落小夥伴⋯等周邊都能一次搜刮！

其中日本animate集團旗下最大的連鎖動漫專賣店安利美特，開幕當日起獨家販售《鬼滅之刃》海外限定商品，包含全新壓克力立牌吊飾、熱門角色Ｔ-SHIRT、徽章盒玩-動物款以及角色徽章盒玩，還祭出開幕日起至9/19，凡預約及購買《咒術迴戰》相關商品並滿足指定條件，即可隨機獲得特典明信片一張。開幕前3天，只要到店就送獨家的「animate」原子筆一支，每日數量有限，送完為止。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
獨／「不咬人鱷魚」蹺家22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋
開學指引9大要點！　家長不入園、教職員7日快篩1次
AZ、莫德納「混打高端」試驗啟動！　最快3個月有結果
文姿云合約訴訟燒1年！前經紀爆料她「看戴資穎有也想要」
快訊／被「花蓮旅遊團」傳染！　223人採檢增1人確診
塔利班攻下首都秒衝遊樂場！　瘋玩碰碰車、旋轉木馬
熱帶低壓路徑修正「大幅度北轉」！　發海警機率曝光
紅斑馬撞毀瞬間曝光！開路肩查違規　下秒猛撞工程車
撞擊影片曝！西門町女過馬路　遭貨車撞飛不治
獨／最美童星消失5年　重返歌壇沒工作「爸爸級富商求包養」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

食藥署公布「AZ中和抗體效價」　聯亞未達最低標準值！

開學防疫指引9大要點！家長不入園、教職員7日快篩1次

竹市親子館、活動中心重新開放　開學後1人確診全校停課14天

「超人力霸王55周年」快閃店進駐松菸！5大特色打卡點一次看

熱帶低壓路徑修正！周五「大幅度北轉」離台最近　發海警機率曝光

本土守在個位數！他苦等+0「真正解封」　網揭1關鍵：已無意義

好市多上架「骷髏新娘組」1功用驚呆媽！萬人笑瘋：玩具區門神

高端赴巴拉圭拚三期試驗！取得國內藥證「恐怕很難」　陳時中揭原因

老闆都是細節控　4個沒人說但你一定要知道的職場祕密

被阿富汗戰況震懾！鄉民喊出「兵役該改回2年」：人終究只能靠自己

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

食藥署公布「AZ中和抗體效價」　聯亞未達最低標準值！

開學防疫指引9大要點！家長不入園、教職員7日快篩1次

竹市親子館、活動中心重新開放　開學後1人確診全校停課14天

「超人力霸王55周年」快閃店進駐松菸！5大特色打卡點一次看

熱帶低壓路徑修正！周五「大幅度北轉」離台最近　發海警機率曝光

本土守在個位數！他苦等+0「真正解封」　網揭1關鍵：已無意義

好市多上架「骷髏新娘組」1功用驚呆媽！萬人笑瘋：玩具區門神

高端赴巴拉圭拚三期試驗！取得國內藥證「恐怕很難」　陳時中揭原因

老闆都是細節控　4個沒人說但你一定要知道的職場祕密

被阿富汗戰況震懾！鄉民喊出「兵役該改回2年」：人終究只能靠自己

三上悠亞開箱「超危險比基尼」　浴袍一脫...網讚：真的很用心！

食藥署公布「AZ中和抗體效價」　聯亞未達最低標準值！

台南疫情51天+0　高雄市確診個案台南疫調足跡曝光！

39歲港劇女神產後復出美翻！「低胸花瓣裝」稱霸紅毯曬傲人身材

獨／竹北「不咬人鱷魚」蹺家失聯22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋

北市+2例！分佈萬華、內湖區　1確診者「感染源待釐清」

記憶體市場傳雜音！群聯董座：仍看好NAND成長　適度降價有利成長

Jisoo愛上「寶寶唇色」好顯嫩　Lisa紅色系唇釉挑戰火辣性感風

新台幣收盤貶值 2.1分　收在27.869元

開學防疫指引9大要點！家長不入園、教職員7日快篩1次

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

「守下這局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人

快訊／台電再爆確診！8個月孕婦「打完2劑莫德納」染疫

快訊／今增4例本土、無死亡個案

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

奧麥斯最快明生成　「整天有雨」時間曝

《斯卡羅》大股頭傳淋巴癌末期　好友發文集氣

疫苗施打意願調查！不到1成想打國產

陳時中「忍耐一下」網炸了：二類高官狂打

新北確診者來過　「彰化燒肉圓」60年老店又歇業

更多熱門

相關新聞

妻子打掃的家…他帶進小三偷情！鈴木達央報應來了

妻子打掃的家…他帶進小三偷情！鈴木達央報應來了

日本聲優鈴木達央和《鬼滅之刃》歌姬LiSA結婚一年半，被爆不倫女粉絲，更趁妻子外出巡演不在家，帶小三回家偷情，消息曝光讓各界震怒，妻子更因此身心俱疲宣布停止活動。他也以身體不適為由宣布停工，5日官宣退出Netflix動畫《ULTRAMAN》（超人力霸王）的配音。

松菸二級開放！懷舊新店家進駐

松菸二級開放！懷舊新店家進駐

華山維持閉園！松菸文創713開放

華山維持閉園！松菸文創713開放

傳遞雲林的藝術力　百年文化風采將抵松山文創展出

傳遞雲林的藝術力　百年文化風采將抵松山文創展出

UNIQLO哥吉拉、鹹蛋超人聯名超帥

UNIQLO哥吉拉、鹹蛋超人聯名超帥

關鍵字：

超人力霸王松山文創園區

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面