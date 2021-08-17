「超人力霸王55周年」快閃店進駐松菸！5大特色打卡點一次看

▲「超人力霸王55週年」主題快閃店進駐松山文創。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

橫跨日本三個世代，「超人力霸王」自1966年播出以來，歷久不衰深受粉絲喜愛！如今「超人力霸王55週年」主題快閃店將在8/20於松山文創園區登場，除了有限定大型扭蛋機，並擺設彈珠台、拍貼機、姓名貼機、壓幣機，還有5大特色拍照打卡點、超過750種周邊等，適合不同世代的力霸王迷一起回味。

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▲進入快閃店後迎面而來的是「力霸王角色隧道」。（圖／業者提供）

「超人力霸王55週年」主題快閃店有5大主題拍照點，從大門就有著超人力霸王初代與傑特的「巨大拱門」，展現誓言守護地球的強大氣勢，讓粉絲在門口就拍好拍滿；而進入快閃店後迎面而來的是「力霸王角色隧道」，左手邊有初代超人力霸王55週年限定大型扭蛋機，右手邊則是大型傑洛角色拍照牆。

▲初代超人力霸王55週年限定大型扭蛋機。（圖／業者提供）

而作品中最具代表性的反派角色貝利亞，更使出絕招「貝利亞之爪」，經典場景重現就在「超人力霸王55週年」主題快閃店中，也是粉絲必拍！另外遍佈在店內的「經典角色拍照場景」，包括超人力霸王初代、七號、衛司及傑克等超人氣英雄們重現眼前，陪伴粉絲一起度過55週年。

▲此次快閃店推出多款55週年限定周邊。（圖／業者提供）

此次快閃店共有超過750種周邊商品，包含紀念珐瑯杯、盤、胸章及短T、口罩，而開幕首4天更推出限量開幕福袋，均一價799元；也推出一系列屬於小粉絲的優惠活動，憑與MOMO親子台播放超人力霸王傑特合照兌換好禮，更可於粉絲專頁免費領取著色畫，完成後可兌換小禮物。

同時也推出多款55週年限定周邊，包含「超人力霸王金屬胸章55週年紀念款」、「超人力霸王琺瑯杯55週年紀念款」、「超人力霸王圓盤55週年紀念款」等；還分別推出成人款及兒童款的短Ｔ與口罩。其中紀念款口罩由台灣康匠旗下的匠心品牌製作，上面印有55紀念圖樣，黑色底色搭配圓形超人力霸王圖騰，帥氣又具有紀念價值。

▲「新娛樂動漫特區」集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品。（圖／業者提供）

新娛樂動漫特區

而動漫迷近來關注的還有在台北大直ATT e Life開設的「新娛樂動漫特區」，集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品，8/13試營運，8/27正式開幕，主推「一站式購物體驗」、「每月2檔快閃店」、「特區限定新品」3大特色，未來無論是漫威、迪士尼、熱門的鬼滅、美戰、角落小夥伴⋯等周邊都能一次搜刮！

其中日本animate集團旗下最大的連鎖動漫專賣店安利美特，開幕當日起獨家販售《鬼滅之刃》海外限定商品，包含全新壓克力立牌吊飾、熱門角色Ｔ-SHIRT、徽章盒玩-動物款以及角色徽章盒玩，還祭出開幕日起至9/19，凡預約及購買《咒術迴戰》相關商品並滿足指定條件，即可隨機獲得特典明信片一張。開幕前3天，只要到店就送獨家的「animate」原子筆一支，每日數量有限，送完為止。

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