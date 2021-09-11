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身兼街頭藝人百年餅店千金被下符詛咒　超級鐵粉被封鎖洩憤

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名甜美街頭藝人兼歌唱直播主鄭怡琳，暱稱「琳琳」，也是鹿港鎮百年知名餅店鄭玉珍家的千金，有10萬名粉絲追蹤，最近廟公親戚發現香爐內有人將她的名字和餅店名全寫在金紙上，便提醒她「被下惡意詛咒，千萬不要烙單一個人」，於是她將文圖po在臉書上，警方主動調查後也將請這名超級粉絲到案說明。

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

▲街頭藝人琳琳有甜美的外表。（圖／鄭怡琳提供）

鄭怡琳猜測，恐怕是最近有瘋狂粉絲愛不得，才會用這種方式詛咒，但符咒上寫著名字和超醜的畫像，把她嚇到了，只見這張金紙(壽金)上寫下歪歪斜斜的「彰化縣鹿港鎮」，左邊還寫下餅店的名字，正中間則畫下琳琳全身畫像，感覺非常的詭異。

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

琳琳在臉書po文說，我表哥的親戚是鹿港民俗文物館附近一間廟的廟公，在前幾天早上，發現香爐裡面放了這張金紙，覺得我被別人惡意下詛咒，所以馬上通知了表哥告知我最近一定要小心一點！（目前猜測 恐怕是最近有瘋狂粉絲愛而不得⋯才會這樣詛咒我⋯）一開始聽到這個消息真的有點驚嚇，因為從沒遇到這種怪事⋯也算是有詛咒的意味在的，所以才想po上爆料讓大家知道這件事。

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

琳琳留著一頭長髮，有著小梨渦，長相極為甜美，也是彰化縣頗具知名度的街頭藝人，也經常做公益活動，曝光率極高，這篇po文一出，鹿港警方也立刻主動關注調查。她同時不忘關切網友及粉絲，「大家出門在外都要好好保護自己，不管是誰都有可能會遭遇到別人的妒忌或恨意，盡量不要一個人在外烙單」。

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

鹿港警方今天透過管道找到該名男性粉絲，他向警方坦承是琳琳的超級鐵粉，但因為都被鄭女直播節目封鎖，才在金紙上寫名字、作畫後丟入金爐內洩憤。

▲警方經常邀請琳琳參加公益活動。（圖／琳琳提供）

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