高鐵宜蘭站選址搞不定！陳明文轟交長下台　王國材：盼對話能聚焦

▲交通部長王國材表示，個別立委要求下台屬於其言論自由。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

高鐵延伸宜蘭選址爭議不休議題，民進黨立委陳明文日前表示，站址問題若一個月內仍爭吵不休，交通部長王國材應下台。立法院今（10/6）舉行聯席會議，王國材也說，個別委員有其想法屬於言論自由，每個人對國家建設有其看法都是好事，但還是希望對話聚焦於問題上，交通部能做的就是把專業面做好，目前已對每個站址進行細部規劃，希望有更多資訊可以對外呈現。

交通部投入1700億元經費規畫高鐵延伸宜蘭，高鐵局傾向建於四城，但隨即引起地方立委反彈。立委陳明文更表示，站址問題若一個月內仍爭吵不休，交通部長王國材應下台。

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王國材今天接受媒體聯訪時表示，交通部仍以專業來看待選址，目前四城、宜蘭、縣政中心、羅東四個站址，希望呈現每個站址的困難和問題，各方想想如何解決、宜蘭鄉親又是否能接受。目前交通部正對每個車站細節進行規劃，希望有更多資料可對外呈現。

針對陳明文要求下台一說，王國材則表示，屬於個別委員的想法，「這是他的言論自由。」每個人對國家建設有其看法都是好事，但還是希望對話聚焦於問題上，目前宜蘭選址面臨百戶拆遷、景觀塔等問題，希望各界一起思考如何克服，若各界能提出答案都是好事。

王國材也說，高鐵延伸到宜蘭確實可行，只是選址上有歧見，希望問題各界都能冷靜想想。目前高鐵延伸至宜蘭已經進入綜合規劃階段，還是希望規劃能繼續往前走。