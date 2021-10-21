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社會 社會焦點 保障人權

國中教務主任「國道逆向飆8公里」對撞不治　全校師生哀悼

記者葉國吏／綜合報導　

國道一號北上288.9公里新營交流道前，19日下午發生休旅車逆向對撞意外，何姓駕駛當場傷重不治。根據了解，何姓駕駛為嘉義縣某國中教務主任，消息傳出同校師生都感到哀傷。

▲何姓男子在國道1號上逆向行駛影像曝光，駕駛人見狀紛紛驚險閃避。（圖／翻攝記者料網，下同）

▲何姓男子在國道1號上逆向行駛影像曝光，駕駛人見狀紛紛驚險閃避。（圖／翻攝記者料網，下同）

據了解，何姓男子駕駛自小客貨車，於19日下午4時16分從國道1號281公里，新營北向地磅逆向往南行駛於內側車道，於4時23分，何男的車輛在288.9公里處與順向行駛內側車道，由廖姓男子所駕的自小客車發生對撞；此外，有1輛車行經北向283公里內側車道，因閃避逆向之何男而擦撞行駛中線車道的另1輛車。

何男與廖男對撞造成2部車體毀損嚴重，何男受困翻覆車內，當場無生命跡象，另有1人輕傷，消防人員協助受困何男脫困，由麻豆及下營消防分隊救護車，將何、廖2人以救護車送柳營奇美醫院搶救，何男經急救團隊全力搶救仍回天乏術。

根據《聯合報》報導，何姓駕駛任職於嘉義某國中教務主任，今年42歲，在校服務28年、已婚，在父母眼中是孝順的兒子，也是師生心目中認真的好主任，常利用假日加班處理公事。

該校校長指出，事發當天何姓主任有事提早下班，再補請假。全校師生得知主任意外逝世，紛紛在臉書追思悼念，由於這路段何男每天都會經過，到底為什麼會發生意外事故，家人至今仍無法接受。

▼國道1號新營區北上288.9公里處19日下午發生重大車禍，消防人員搶救2名傷者，送柳營奇美醫院急救，其中1人傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

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