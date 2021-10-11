吉他騎士逆向鬼切！辣媽慘遭擊落釀3傷　網怒：白皙的腿你賠得起

記者張君豪／台北報導

國慶連假期間9日下午3點40分左右，台北市文山區新光路2段74巷口道路發生大學生騎機車直接跨越雙黃線、導致直行機車無法反應2車撞成一團，直行機車上面高姓母女倒地，逆向黃姓大學生也摔倒地上，這起車禍兩車撞成一團總共造成3人受傷；文山一警分局交通分隊派員到場處理，所幸3名傷者均手腳擦傷，傷勢並無大礙；但黃姓大學生（18歲）騎車「鬼切」跨越雙黃線到對向車道駕車行為引發網友討論、甚至有網友怒批「那雙白皙的腿你賠得起嗎？」

▲一名辣媽騎機車載女兒經過新光路2段，遭對向機車跨越雙黃線逆向鬼切擊落、引發網友討論。（圖／翻攝記者爆料網）

▲一名辣媽騎機車載女兒經過新光路2段，遭對向機車跨越雙黃線逆向鬼切擊落、引發網友討論。（圖／翻攝記者爆料網）

這起離譜車禍案件發生在9日下午，根據後方車輛行車紀錄器顯示，當時高姓女子載著女兒騎普通重機車行經該處，對向黃姓大學生背著吉他騎乘機車直接「鬼切」跨越雙黃線打算逆向道路邊與友人會合，造成高姓女騎士根本無法反應、兩車直接撞成一團，3人倒地受傷。

▲一名辣媽騎機車載女兒經過新光路2段，遭對向機車跨越雙黃線逆向鬼切擊落、引發網友討論。（圖／翻攝記者爆料網）

文山一警方表示，當時接獲民眾報案，派遣交通分隊警員到場製圖蒐證，並將現場量測圖表、蒐證拍照送往台北市警交通大隊進行車禍原因初步分析研判，所幸3人僅擦撞倒地，傷勢均為手腳擦挫傷，目前雙方進行民事協調，等待肇事責任分析後商討賠償事宜。

但影片中大學生騎車明顯跨越雙黃線逆向引發網友指責「跨越雙黃線及逆向, 準備兼兩份工來繳罰單及賠償人家」「可憐媽媽被擊落了」「那雙白皙的腿你賠得起嗎？」「可以不要上路害人嗎？」

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