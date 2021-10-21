數位五倍券優惠多　增數位標章功能可查餘額

▲振興五倍券10/8正式上路，不管是紙本還是數位，許多店家都祭出「超值放大優惠」。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲振興五倍券10/8正式上路，許多店家都祭出「超值放大優惠」。

記者邱筱茜／採訪報導

振興五倍券數位綁定還是紙本領取，你還在猶豫怎麼選最划算嗎？現在經濟部加碼祭出優惠，10/29以前只要透過數位綁定五倍券，就能免抽籤領取500元好食券。

民眾表示，「數位綁定有加碼500元好食券，這樣子等於基本上就有5500元，雖然最近疫情好一點點，可是還是會擔心，所以當然還是用數位，就是無接觸方式消費會比較好。」

▲▼10/29前數位綁定五倍券不用抽籤就能領500元好食券，還有多家銀行配合推出優惠。（圖／記者 謝盛帆攝）

數位五倍券目前已超過410萬人綁定，從民眾的反應看起來，普遍認可數位綁定可享受的優惠多，想刷就刷，更不必煩惱店家無法找零，加上今年電商網購也可以使用，還有48家金融機構，總計加碼回饋超過33億元。

民眾表示，「數位綁定優惠滿多，然後滿方便的，手機點一點就可以了，買寶寶的東西，像店家都有打到9折，好像會划算一點。」

▲多數民眾認為數位綁定五倍券，除了使用上比較方便，搭配銀行活動感覺回饋更多。（圖／記者 謝盛帆攝）

商場行銷企劃經理黃曦瑩表示，「五倍券10月8日開始使用，非常明顯感覺到人變多，商場一開店，陸續就很快地有民眾進來要使用五倍券」，另外，她提到，「商場推出滿3000元就送300元的活動，在任何的消費，不管是紙本或者是數位，都可以得到300元的優惠，但是在數位會更優惠的原因，還可以再得到200元，所以其實最高是可以拿到3000元送500元。」

五倍券上路，商場百貨明顯感受到人潮回流，今年更開發「數位標章」新功能，透過數位綁定的民眾，消費前只要上網登錄，就能查詢個人數位標章，消費前依店家規定出示數位標章，店家可查看或掃描QR Code，來辨識民眾綁定的數位支付工具，以及五倍券滿額狀態，為吸引五倍券消費，業者同樣祭出加碼優惠。

▲針對數位五倍券，業者紛紛祭出加碼優惠。（圖／記者 謝盛帆攝）

火鍋店店長王嘉樺表示，「來店消費只要出示數位標章，數位五倍券有滿1200元，現折200元的活動，使用1000元的五倍券就可享用1200元的餐點。」

▲數位標章並非付款工具，店家能透過工具掃描，查詢五倍券、好食券所剩的額度。（圖／記者 謝盛帆攝）

接下來一連串節日，先是百貨週年慶、聖誕、跨年，再到農曆新年，五倍券消費使用期限到明年4/30，業者不斷推出優惠方案，要讓大家的五倍券紅包放大再放大，讓民眾回饋更有感。