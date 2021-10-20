　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張淑晶路邊被抓到了！上銬入監求饒喊「我保證不逃跑」　原因曝光

記者陳雕文／新北報導

惡名昭彰坑殺房客的女房東張淑晶，日前遭高院依照偽造文書判刑8月定讞。新北地檢通知20日上午10點報到執行，但她卻無故放鳥，板橋分局於傍晚5點持拘票將人拘提到案。張淑晶步入地檢署在執行科櫃檯前求饒，「再給我幾週！我不會逃！」並說出理由，但稍早仍被送往台北女子看守所等待執行。

▲惡房東張淑晶遭拘提到案了。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲張淑晶遭拘提到案了。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，警方在中和區員山路與台新街口逮到她，準備將人送往新北地檢署。張女第一時間還以為將員警誤當成媒體，事後得知是警察才鬆一口氣說：「那我就放心了。」

張女走到地檢署執行科櫃檯前，開始不斷求饒，希望能再延遲幾星期入獄，理由是她跟哥哥的關係不好，但父親的身體又出狀況，需要有人照料，在這種狀況下不能入監，還對櫃檯說，「我保證不會逃跑！」不過最後仍被上銬，完成了報到程序，稍早已送往台北女子看守所等待執行。

據了解，張淑晶2014年7月9日與合夥人黃鐸向新北市范姓房東承租3樓透天厝，並承諾屋主要當辦公室，不會更動裝潢。沒想到張女竟擅自將透天厝改為隔間套房。屋主得知後，要求張女返還，但張女等人不願意，只好提出民事訴訟，訴請張女等人返還房屋。

全案於隔年4月21日判決確定，張女等人必須返還房屋。但張女等人非但霸屋不還，還多次以提起再審、第三人異議之訴等方式拖延強制執行程序進行。

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）

▲惡房東張淑晶遭判刑8月定讞，20日上午應赴新北檢報到執行，卻遲遲不現身，傍晚遭板橋分局拘提到案。（圖／ETtoday資料照）

屋主請求法院點交，法院於2017年10月3日9時30分到現場進行遷讓房屋強制執行，張女等人得知後，竟找了公司張姓員工以及其他房屋的租客，持3份假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時謊稱具有租約。司法事務官最後寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」。

屋主發現後，氣炸提出告訴，張女等人遭提起公訴。張淑晶一審被判刑8月、合夥人黃鐸判刑7月，另外，充當人頭的員工則遭判刑5月，得易科罰金；全案上訴至高等法院後，法院認定，張女等人犯下「偽造文書罪」，維持8月、7月、5月的刑度。張女等人非法提出上訴，仍遭駁回，全案定讞，張女將入獄執行。

新北地檢署通知張淑晶20日上午報到執行，但她人卻遲遲未現身，逼得檢方將拘票交付板橋警分局，「即刻對張淑晶執行拘提！」傍晚板橋分局就將人拘提到案。

►「擄人勒贖」規格偵辦張淑晶　揭發惡房東全靠這對檢警拍檔

►聽台灣真實犯罪Podcast《我在案發現場》

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天　變天時間出爐
劉小妹虎豹潭失聯5天　消防員泡水中喊「讓我幫妳回家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

23歲騎士撞勞斯萊斯昏迷！身分曝是「3線3警政委」兒子　爸趕到場

劉小妹虎豹潭失聯5天…消防員泡水中喊「讓我幫妳回家」暖哭網友

宜警16小時速破銀樓搶案　署長陳家欽頒發獎勵金打氣

罷免3Q傳「地下賭盤」操縱　4運動簽賭站被掃！結果出爐

「議員父子檔」涉貪一直討錢被舉報…追出詐領百萬！2人漏夜應訊

更生保護會新竹幸運草市集　更生商家再加碼2成

快訊／千萬勞斯萊斯「車頭撞爛」機車起火　騎士噴到擋風玻璃上

張淑晶入獄反應曝！委屈吃下「第一餐」　編號779住專房沒室友

張淑晶路邊被抓到了！上銬入監求饒喊「我保證不逃跑」　原因曝光

快訊／基隆議員父子檔涉貪　韓世昱、韓良圻「列被告」漏夜偵訊

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

印度暴雨！狗「頭部以下」全遭埋 無助吠叫2天...村民急拿工具開挖

23歲騎士撞勞斯萊斯昏迷！身分曝是「3線3警政委」兒子　爸趕到場

劉小妹虎豹潭失聯5天…消防員泡水中喊「讓我幫妳回家」暖哭網友

宜警16小時速破銀樓搶案　署長陳家欽頒發獎勵金打氣

罷免3Q傳「地下賭盤」操縱　4運動簽賭站被掃！結果出爐

「議員父子檔」涉貪一直討錢被舉報…追出詐領百萬！2人漏夜應訊

更生保護會新竹幸運草市集　更生商家再加碼2成

快訊／千萬勞斯萊斯「車頭撞爛」機車起火　騎士噴到擋風玻璃上

張淑晶入獄反應曝！委屈吃下「第一餐」　編號779住專房沒室友

張淑晶路邊被抓到了！上銬入監求饒喊「我保證不逃跑」　原因曝光

快訊／基隆議員父子檔涉貪　韓世昱、韓良圻「列被告」漏夜偵訊

馬東石帶小17歲「穩交6年女友」赴美看首映！親牽線好萊塢大咖甜爆

金宣虎前女友硬起來喊告！　身分遭起底、惡意攻擊「承受極大精神痛苦」

丹麥公開賽／周天成首輪收退賽禮晉級　16強將遇中國陸光祖

高等遊民／從線民風暴回顧捷克經驗

劉佩真／台灣曾是亞細亞孤兒　現為半導體業「火車頭」

笑死！老公趴牆邊指揮「鵝唱團」　幫數節拍還點評：你聲音怎啞掉

社會熱門新聞

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

女嬰枉死！保母吼「我老實講你卻打我」

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

林森北牛郎「霆峰」　驚爆偷拍女恩客性愛片

30歲辣妻「浴巾裹身」遭色公公推倒　先生竟不挺

妻上班上到消失　夫等1年半心寒掰了

保母爬進女嬰靈堂道歉　鳳梨友怒：一滴淚都沒有

鳳梨友怒控「一滴眼淚也沒」　保母：淚腺死了

虎豹潭尋獲陳姓女童！

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

22歲男遭行刑式狙殺爆頭慘死！妻悲痛貼文

即／嘉義師生雙亡！相驗結果曝

快訊／虎豹潭再尋獲1遺體

更多熱門

相關新聞

即／張淑晶吃入獄第一餐　沒有室友

即／張淑晶吃入獄第一餐　沒有室友

惡名昭彰坑殺房客的女房東張淑晶，日前遭高院依照偽造文書判刑8月定讞。新北地檢通知20日上午10點報到執行，但她卻無故放鳥，板橋分局於傍晚5點持拘票將人拘提到案。張淑晶步入地檢署在執行科櫃檯前還求饒，但仍被送往台北女子看守所執行，一臉委屈吃下入獄的第一頓晚餐，住在防疫專房沒有室友。

即／張淑晶判8月定讞！　放鳥不現身「遭拘提到案了」

即／張淑晶判8月定讞！　放鳥不現身「遭拘提到案了」

即／張淑晶判囚8月「放鳥不入監」　檢怒：即刻拘提

即／張淑晶判囚8月「放鳥不入監」　檢怒：即刻拘提

遭判刑8月定讞！惡房東張淑晶「報到執行日」遲不現身

遭判刑8月定讞！惡房東張淑晶「報到執行日」遲不現身

張淑晶將入獄　偽造文書判刑8月定讞

張淑晶將入獄　偽造文書判刑8月定讞

關鍵字：

張淑晶惡房東入監

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

藝FUN券第2波幸運號碼出爐！

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

第2波農遊券幸運數開出！

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

恭喜！林依晨生下天秤寶寶

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

更多

最夯影音

更多
女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面