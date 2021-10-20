快訊／惡房東張淑晶判囚8月「放鳥不入監」　檢方火大：即刻拘提

記者陳雕文／新北報導

惡名昭彰坑殺房客的女房東張淑晶，日前遭高院依照偽造文書判刑8月定讞，新北地檢署通知她20日上午10時報到執行，但她卻遲遲未現身。檢方在稍早宣布，已將拘票交付新北市政府警察局板橋分局員警，即刻對張淑晶執行拘提。

▲惡房東張淑晶遭判刑8月定讞，20日上午應赴新北檢報到執行，卻遲遲未現身。（圖／ETtoday資料照）

據了解，張淑晶於2014年7月9日與合夥人黃鐸向新北市范姓房東承租3樓透天厝，並承諾屋主要當辦公室，不會更動裝潢。沒想到張女竟擅自將透天厝改為隔間套房。

屋主得知後，要求張女返還，但張女等人不願意，只好提出民事訴訟，訴請張女等人返還房屋，全案於隔年4月21日判決確定，張女等人必須返還房屋。但張女等人非但霸屋不還，還多次以提起再審、第三人異議之訴等方式拖延強制執行程序進行。

屋主請求法院點交，法院於2017年10月3日9時30分到現場進行遷讓房屋強制執行，張女等人得知後，竟找了公司張姓員工以及其他房屋的租客，持3份假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時謊稱具有租約。司法事務官最後寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」。

屋主發現後，氣炸提出告訴，張女等人遭提起公訴。張淑晶一審被判刑8月、合夥人黃鐸判刑7月，另外，充當人頭的員工則遭判刑5月，得易科罰金；全案上訴至高等法院後，法院認定，張女等人犯下「偽造文書罪」，維持8月、7月、5月的刑度。張女等人非法提出上訴，仍遭駁回，全案定讞，張女將入獄執行。

但張女20日遲遲未報到入監，檢方將拘票交付板橋警分局，「即刻對張淑晶執行拘提！」。

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