永不放棄突破極限　比贏更重要的事

▲盧市長為楊勇緯（右）前進巴黎奧運打氣，也展現市政府推展運動風氣的積極態勢。（圖／台中市政府運動局提供）

圖、文／《漾台中》

這屆東京奧運和帕運，台灣運動員的成績有目共睹，當中不少選手出身台中，是台中之光，也是台中之福。十年磨一劍，傲人成就並非一蹴可幾，而是經過許多努力和堅持，還有失敗和低潮，且看這些運動員分享當中的酸甜苦辣。

視運動為人生志業

楊勇緯：對於柔道，我就是從一而終

1997年生，台灣首位奧運柔道獎牌得主，成長於台中后里，現就讀國立台灣體育運動大學運動競技研究所。

2017年亞洲青年柔道錦標賽／男子60公斤級 金牌

2018年雅加達亞運／柔道男子60公斤級 銅牌

2020年德國杜賽道夫柔道大滿貫賽／男子60公斤級 銀牌

2020年東京奧運／柔道男子60公斤級 銀牌

「我就是在台中長大，念書、生活都在這裡。」楊勇緯說，自有印象以來，台中就如同他的故鄉。除了地利之便，學校在柔道培訓上的協助是他始終留在台中的主因。國、高中6年，他就讀后里國中與新民高中，兩校的校方與柔道教練團重視選手未來的發展，而建立合作默契，不只致力於栽培選手的柔道運動能力，也協助學業上的銜接；楊勇緯在師長的幫助下，得以無後顧之憂，按部就班地求學，同時能專注於練習與備賽。

從失敗中領悟 不是一味苦練就能贏

自國中開始，天分突出又肯勤學苦練，自我要求極高的他不但備受教練們重視，也是國內各項柔道賽事的常勝軍，然而時至今日，最令他印象深刻，亦對運動生涯造成深遠影響的事件，卻是一次失敗。

「國一、國二連拿兩年全中運的柔道金牌，就非常渴望能夠拿到三連霸。」國三那年，楊勇緯在全中運前夕的訓練過程中，不慎產生了運動傷害。由於當時太想贏得下一面金牌，只想要全力備賽，而且深恐「如果休息，別人就會練得比我多。」因此不願即時處理傷勢，他以為硬撐下去就好，結果就是在比賽時落敗了。

「在那之前，我的執念就是只要努力拚，就不可能不成功。」當時的挫敗帶給楊勇緯極大的打擊，幸而在家人的陪伴，以及與教練深談下，慢慢走出低潮，冷靜省視自己的思考盲點；也漸漸明白，要成為一名頂尖運動員，就必須正視失敗，學會面面俱到地照顧自己的身與心，每一個環節都不能大意。

懂得從失敗中學習勝利之道，楊勇緯看待運動員的角度也頗為獨到，最欽佩的運動員並不是柔道選手，而是曾8次於女網世界排名中登頂的網球天后小威廉絲（Serena Williams）。「國小時有次看到電視上的小威廉絲，覺得『哇，她打球好猛』。」不過，楊勇緯更欣賞的是球后的態度，「即使落敗或居於下風，小威都還是那麼有霸氣。」他希望自己也能成為這樣一名從內在自然散發氣勢與自信的運動員。

▲楊勇緯（站立者左二）對成長路上師長的協助心懷感恩，也從不吝於提攜後進，給予建議。（圖／傳動數位整合行銷提供）

坦然接受夢想帶來的一切 包括犧牲

在成為專業運動員的路上，前仆後繼的人們不辭辛苦地練習著，然而揚名體壇者，卻是鳳毛麟角。面對運動生涯的不確定與未知，楊勇緯是否也曾經歷過掙扎或困惑？

「人生要有所取捨，我想要成為頂尖的柔道運動員，生活上就勢必會有犧牲。」楊勇緯坦言，從中學到大學，他大部分的時間與心力都投注於訓練、備賽，還要抓緊空檔上課，維持學業成績；有時候的確很好奇「和同學結伴打工或吃早餐」或「在學校裡閒晃」是什麼感覺，但並不因此感到委屈或迷惘。「這就是選擇，對於柔道，我就是從一而終。」他堅定地說著。

對於未來，楊勇緯的看法清晰，且企圖心無比強烈，明年的亞運、2024年的巴黎奧運金牌，乃至於世界排名第一的頭銜，都是他志在必得的目標。近來適逢一年一度的全國運動會期間，從不吝於協助中學柔道社學弟妹練習，給予建議的楊勇緯，也對選手們送上祝福。「在柔道上堅持精進，不只會有出色的成績，也能得到精采的人生。」他再度強調「從一而終」的信念，鼓勵選手們勇於將運動視為一生志業！

文字｜賴韋廷

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