疫苗接種後死亡再增12起「2人打BNT」　覆蓋率達64%





▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗接種數據，昨日接種31萬劑，目前累積接種已經達到2054萬劑，疫苗覆蓋率達到64.29%。指揮中心也公布疫苗不良事件統計，昨日新增通報12起疫苗接種後死亡事件，分別有6人接種AZ疫苗、4人接種莫德納，還有2人接種BNT疫苗；目前BNT累積通報死亡共7起。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，昨天總計通報不良事件171件，當中有88件非嚴重，83件屬於嚴重，嚴重個案中有12人死亡，當中10人具有慢性病，2人慢性病史尚在調查，詳細還在進一步瞭解和掌握當中。

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根據指揮中心資料，昨新增12起死亡，有6人接種AZ，為4女2男，年齡為45歲至93歲間，為接種疫苗後3日至31日間發生；另有4名男性接種莫德納後死亡，年齡為68歲至83歲間，為接種疫苗後4日至13日間發生；另有2人接種BNT後死亡，分別是1男1女，年齡為49歲至54歲間，為接種疫苗後 3 日至 14 日間發生。

指揮中心也公布疫苗接種數據，昨日施打31萬9,747劑，其中AZ接種13萬9,739劑，莫德納8,624劑，高端接種2,352劑，BNT接種16萬9,032劑；截至目前為止，國內累計接種2054萬1,421 劑，新冠疫苗接種人口涵蓋率 64.29 %，劑次人口比 87.67 (劑/每百人)。