逾2千萬開發APP但3年下載未破千　農委會遭批浪費納稅人血汗錢

▲農委會APP遭批浪費人民血汗錢，陳吉仲則否認。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農委會因應業務需求與使用者便利性，開發APP提供農民或民眾使用，但台灣民眾黨立委邱臣遠今（20日）批評農委會，花費2330萬元開發APP，但累計3年下載數未破千，顯然是績效管考失靈，也浪費浪費納稅人血汗錢，但農委會回應，這不是對外的APP，效益性無法以使用人數來評估。

邱臣遠今天召開記者會，指國發會從2016年推動電子化政府計畫，當時中央各部會陸續推出相關行動服務，不到2年就有34個機關建置278個APP及396個網站，開發金額超過2.5億元，但部分上架APP管理粗糙，下載數低的可憐，根本是浪費民脂民膏。

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邱臣遠更點名農委會，從2016年起花費2330萬元開發相關APP，仍在營運中的還有15個，等於1年要花460萬元，每年維運費用也達1600萬元，但累計3年的下載數竟然未破千，顯然是績效管考失靈，而目前運營中的15個APP總開發金額加上累計維運金額，粗估更高達4千萬元，根本是浪費納稅人血汗錢。

農委會指出， 隨著無線寬頻通訊技術的成熟及行動化設備普及，農委會開發APP提供農民或民眾，利用行動裝置在田間掌握農業現況資訊以協助農業生產管理或蒐集、傳遞農業資訊，目前開發16個APP，依據其功能性大約可分成「生產管理；現地調查．資訊蒐集；傳遞資訊；提供驗證」等4類。

農委會主委陳吉仲則強調，上述前兩類APP，像是植物病蟲害情況蒐集、禽流感現地調查、農作物天然災害及時回報等，這不是對外的APP，主要為協助農委會同仁掌握農業資訊，進行即時業務處理，並未對外開放，所以效益性無法以使用人數來評估，至於現行對外開放的APP，農委會將依據前述分類、功能與使用者特性，研議整併為農事服務APP的可行性。