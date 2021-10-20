北市醫療量能最高AZ開不到5成　專家揭最大問題「檢討這3點」

記者黃翊婷／綜合報導

新冠疫苗接種進入第12輪，台北市的醫療量能是全台之冠，疫苗預約接種量能卻是六都之末，BNT開不到4成，AZ也開不到5成，讓許多民眾抱怨搶不到預約。對此，專家們認為，最大的問題出現在接種系統端，應該檢討民眾接種疫苗的可近性、施打密度以及時間。

▲部分台北市民抱怨，第12輪預約打AZ只能跑去花博，很不方便。（資料照／記者李毓康攝）

第12輪BNT疫苗開放預約，雙北卻傳出預約爆量爭議，台北市更是剛開放不久，各地接種點就被約滿，指揮中心18日緊急增加5接種站。而指揮中心副指揮官陳宗彥19日進一步公布六都疫苗預約人數與開放接種量能，BNT方面，各縣市量能都達到7至8成，但台北市僅有接近4成；AZ疫苗部分，也是台北市的接近5成量能比最低。

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陳宗彥說明，疫苗預約會先確定符合預約資格人數，之後才提供地方政府進行量能安排，疫苗平台開放之後都是按此模式運作，而過往每一輪預約大概都在符合資格人數的8成左右，因此要求各縣市可開設約8成接種量能。在第12輪疫苗接種中，台北市符合資格人數達到14.3萬人，但開設量能僅有5.6萬人，才會讓民眾覺得很難預約。

▼▲BNT、AZ疫苗六都接種量能。（圖／指揮中心提供）

根據《自由時報》報導，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬認為，台北市醫療量能是全台之冠，就算把量能分成兩階段，也不會出現這麼大的落差，推測應該是應變機制問題所致；林口長庚醫院副院長邱政洵也指出，台北市的問題應該是出在接種系統端，應該檢討民眾接種疫苗的可近性、施打密度以及時間，不能只開一天或是只開放一個接種點。

此外，由於第12輪預約提供3種疫苗施打，台北市民想要接種AZ，就只能去花博，讓不少人直呼很不方便；BNT也是一開放預約名額就被秒殺。針對台北市的量能問題，發言人莊人祥說明，確實有發現開得比較少，所以在規劃量能結束前一日下午，指揮中心就依據台北市規劃進行場勘，也因此，18日中午之前就知道可以再釋出5個點。

新增的5個點分別為衛生福利部1樓、交通部1樓、華山西二館、中正紀念堂一展廳以及台灣當代文化實驗場，共計調整增加4萬5280劑BNT疫苗可預約數，台北市BNT量能增至10萬1952人，已預約7.5萬人，請符合預約資格民眾於20日中午12時截止前，儘速至預約平台完成預約。

►疫苗預約連結點這裡。

▼第12輪疫苗預約對象時程表。（圖／ETtoday製）