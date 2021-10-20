在路邊被男友脫到剩內衣褲！情侶大玩後空翻　她整件洋裝被扯掉

Woman left laying in her underwear after epic Dirty Dancing lift fail pic.twitter.com/teHhpTghCi — The Sun (@TheSun) October 19, 2021

記者王佩翊／編譯

國外一名女子在路邊嘗試和男友一同做出高難度的倒立動作，怎知在落地過程中，整件洋裝就這樣被男友扯了下來，而她則是被脫到只剩內衣褲，尷尬地躺在地上，最後連她自己也忍不住笑了出來。而整個過程都被兩人的朋友全程錄影，該段影片事後也在推特上瘋狂流傳，引人熱議。

根據《太陽報》報導，影片中的這對男女原本是想要模仿1987年的電影《熱舞17》的其中一段經典舞步，兩人先是面對面，隨後女方則是被男方舉起，再順著力量後空翻到男生身後。然而過程中，男子為了要施力將女生舉到空中，因此用力的抓住對方的洋裝，怎知兩人卻突然失去平衡，女生就這樣翻了下來。

最令人震驚的是，男生深怕女生會受傷因此不敢放手，沒想到就這樣瞬間將女方穿的洋裝整件扯了下來，而女生則是尷尬地跌落地上，但全身只剩下一套黑色的內衣褲，狼狽不已。所幸她最後並沒有受傷，而她自己也傻眼地笑了出來。

另一方面，另一名模仿同樣舞步的女子就沒有這麼幸運了，她從男友的肩膀摔下來後，不幸用脖子落地，最後則是被緊急送往醫院治療。

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