　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在路邊被男友脫到剩內衣褲！情侶大玩後空翻　她整件洋裝被扯掉

記者王佩翊／編譯

國外一名女子在路邊嘗試和男友一同做出高難度的倒立動作，怎知在落地過程中，整件洋裝就這樣被男友扯了下來，而她則是被脫到只剩內衣褲，尷尬地躺在地上，最後連她自己也忍不住笑了出來。而整個過程都被兩人的朋友全程錄影，該段影片事後也在推特上瘋狂流傳，引人熱議。

根據《太陽報》報導，影片中的這對男女原本是想要模仿1987年的電影《熱舞17》的其中一段經典舞步，兩人先是面對面，隨後女方則是被男方舉起，再順著力量後空翻到男生身後。然而過程中，男子為了要施力將女生舉到空中，因此用力的抓住對方的洋裝，怎知兩人卻突然失去平衡，女生就這樣翻了下來。

最令人震驚的是，男生深怕女生會受傷因此不敢放手，沒想到就這樣瞬間將女方穿的洋裝整件扯了下來，而女生則是尷尬地跌落地上，但全身只剩下一套黑色的內衣褲，狼狽不已。所幸她最後並沒有受傷，而她自己也傻眼地笑了出來。

另一方面，另一名模仿同樣舞步的女子就沒有這麼幸運了，她從男友的肩膀摔下來後，不幸用脖子落地，最後則是被緊急送往醫院治療。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
LIVE／「888元農遊券」再抽22萬幸運兒！開獎直播
嬤崩潰「孩子白死！」鳳梨也火大　父向檢警誠懇道歉了
岳父母嫌窮逼離婚！2年後無聲電話讓他淚崩
金曲歌手昏迷「腦缺氧太久」！經紀人證實：這2天是關鍵
快訊／行刑式3槍射死22歲男！槍手遭羈押
農遊券今再抽22萬份！身分證末碼相同拿888元
北市接種量能六都最低！陳時中：可以再努力一點
金宣虎前女友身份曝！活躍電視圈「美貌出名才女」
快訊／富邦金證實董事長蔡明興確診　健康狀況曝光
明杰突襲長髮大胸妹！輪流摟腰街邊4女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在路邊被男友脫到剩內衣褲！情侶大玩後空翻　她整件洋裝被扯掉

中國籍漁船在韓國外海翻覆！韓海警「積極搶救中」　3人下落不明

女主播大談「美國熱」　氣象報一半彈出A片！裸女滾床大放送

今年冬天超冷！反聖嬰現象連2年襲來　北半球迎嚴冬、南半球防乾旱

普丁「富豪密友」操弄美大選讓川普勝出　FBI突襲搜索2處美國豪宅

北韓官媒證實：成功試射新型潛射彈道飛彈

4歲童墜21公尺懸崖奇蹟輕傷　救難隊讚「在場唯一英雄」

剛起飛就墜毀！　德州客機載21人撞爛引燃大火影片曝

歐洲議會最大黨團挺台　喊話歐盟與台灣強化合作

企業財報優於預期　美股收高198點

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

在路邊被男友脫到剩內衣褲！情侶大玩後空翻　她整件洋裝被扯掉

中國籍漁船在韓國外海翻覆！韓海警「積極搶救中」　3人下落不明

女主播大談「美國熱」　氣象報一半彈出A片！裸女滾床大放送

今年冬天超冷！反聖嬰現象連2年襲來　北半球迎嚴冬、南半球防乾旱

普丁「富豪密友」操弄美大選讓川普勝出　FBI突襲搜索2處美國豪宅

北韓官媒證實：成功試射新型潛射彈道飛彈

4歲童墜21公尺懸崖奇蹟輕傷　救難隊讚「在場唯一英雄」

剛起飛就墜毀！　德州客機載21人撞爛引燃大火影片曝

歐洲議會最大黨團挺台　喊話歐盟與台灣強化合作

企業財報優於預期　美股收高198點

吳釗燮獲邀出席IPAC大會　外交部：研議訪歐細節

「愛你不是你對我好，而是你很好」，「3句箴言」教你擺脫戀愛腦

快訊／陳時中參選2022桃園市長？　鄭運鵬：人選一定要比我強

金鼎獎增列「特別貢獻獎」紀念陳柔縉？文化部長李永得回應了

「日月潭花火節」來了！賞湖看煙火超浪漫　限400人預約方式一次看

快訊／國1烏日段貨車突燒　駕駛驚覺「坐在火源上」棄車急逃

拍汽車占用機車停等區遭駕駛恐嚇　外籍男仍愛台灣：母國混蛋更多

高鐵App升級了！11月底前「更新或下載」就抽免費車票

為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

「1坪加3萬」擋不住買氣！台積電添利多　高雄新案開價季漲3成

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

國際熱門新聞

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

珍妮清掉9千公斤太平洋垃圾　網：人類又能多活2萬年

棕熊揮爪狂撕「懷孕訓練師」恐怖瞬間曝光

13歲男孩iPad玩到一半　大量子彈爆頭當場亡

熱氣球外吊掛1人！他從高空重砸車頂亡

幕僚長隱瞞捷克總統病情　警方展開調查

他手機卡胃半年！醫開腹見屎色完整機身傻眼

台捷關係升溫　吳釗燮和代表團將訪布拉格

德州客機載21人撞圍欄　瞬間引爆火勢影片曝

4歲童墜21公尺懸崖　奇蹟輕傷

歐洲議會最大黨團挺台　籲歐盟強化與台合作

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

普丁密友操弄美大選　FBI突襲搜索2處美國豪宅

更多熱門

相關新聞

嗨玩跳跳床！他後空翻卻摔斷脖子

嗨玩跳跳床！他後空翻卻摔斷脖子

英國曼徹斯特發生一起不幸意外，41歲的大衛（David Small）參加慶生派對，陪著6名姪子們在充氣城堡裡玩耍，他試圖「後空翻」逗孩子開心，卻不慎失誤，頭部重重落地、摔斷脖子，如今恐怕終生癱瘓。

高富帥CEO演唱會「喝太嗨」後空翻摔死

高富帥CEO演唱會「喝太嗨」後空翻摔死

呆汪興奮衝窗「煞不住」整隻併軌！

呆汪興奮衝窗「煞不住」整隻併軌！

神話破滅！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔昏迷

神話破滅！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔昏迷

奧運金牌抱女嬰後空翻嚇壞眾人

奧運金牌抱女嬰後空翻嚇壞眾人

關鍵字：

後空翻特技動作

讀者迴響

熱門新聞

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

電眼藏族男孩爆紅1年後崩壞　20歲腫成大叔

快訊／金宣虎公司3度回應：他會自己發表立場

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

更多

最夯影音

更多
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面