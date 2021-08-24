演唱會「喝太嗨」後空翻！摔下5樓看台慘死　高富帥CEO驚人背景曝

▲克里斯托（Ian Crystal）是釀酒品牌公司CEO卻因為在演唱會上喝醉，從看台上跌落摔死。（圖／翻攝自推特、IG@buckyhayes）

記者張寧倢／編譯

美國搖滾樂團「Dead & Company」20日在紐約皇后區的花旗球場（Citi Field）舉辦演唱會，現年46歲的克里斯托（Ian Crystal）也買票進場，坐在5樓看台區，但似乎是喝得太醉了，他竟然在中場休息時間嘗試後空翻，結果頭下腳上摔落看台慘死。然而，命運捉弄人，克里斯托本人其實就是酒品釀造公司的CEO。

▲克里斯托的公司開發了Monkey Rum萊姆酒，專門設計成適合小口飲用，而克里斯托還鼓勵消費者將空酒杯交回門市回收，以兌換一杯免費的雞尾酒等活動。（圖／翻攝自LinkedIn、Facebook／Neal Weinstein）

根據《每日郵報》報導，克里斯托20日在紐約花旗球場觀賞搖滾樂團「Dead & Company」的演唱會，過程中跟著群眾一起喝酒狂歡，現場人員表示，大約在晚間9時許的中場休息時間，克里斯托在5樓看台上嘗試後空翻，不料，卻意外失足，跌落至少2層看台，約30到50英尺（約9到15公尺）的高度，以頭上腳下的狀態摔在水泥地上，急救人員於9時5分到場協助送醫，無奈最終仍不治身亡。

一名不願透露姓名的保全向《紐約郵報》表示，當時大家都喝醉了。另一名在體育場外工作的司機丹（Dan）則說，他目睹受害者在摔倒並跌落看台之前，先在空中轉了一圈，受害者的兄弟跑下樓，發現他跳下來後便哭了，「他沒有反應，頭朝下撞到地上，不可能活下來的，他喝得太醉了，都能聞得出來。」警方稱，死者可能是在酒精的作用之下才會嘗試後空翻。

事實上，46歲的克里斯托自己就是一家釀酒公司的執行長，從小就富有創造力，高中畢業前就獲得廣告競賽大獎，從馬里蘭州大學畢業後於2014年共同創立了Evolution Spirits公司，並建立Monkey Rum蘭姆酒品牌，於全美11州販售。一名克里斯托的好友溫斯汀（Neal Weinstein）在臉書上發文哀悼，下方留言區也有許多死者的親友相繼寫下對他的思念與緬懷。

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