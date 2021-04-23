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神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

實習記者陳妙津／綜合報導

「蜘蛛人」是漫威宇宙中最受歡迎的超級英雄之一，也深受許多孩子喜愛，不少家長也會在孩子生日時找人扮成蜘蛛人，或親自上場只為博得孩子一樂。網路上就有段蜘蛛人在生日派對中表演的影片，在會場中央賣力表演，更用力使出後空翻，沒想到卻失誤慘摔，痛到癱在地上起不來，讓周遭孩子當場見證「神話破滅」。

根據《Liveleak》近日一段影片顯示，該段影片場景在一個專屬孩子的生日派對上，一名成人身穿黑色蜘蛛人裝表演炒熱氣氛，不僅頻頻比出蜘蛛人招牌手勢熱舞，還現場表演後空翻，想博得滿堂彩，沒想到重心沒有抓穩，直接以肩頸部位重摔在地，讓現場圍觀的人群一陣驚呼。

▲蜘蛛人後空翻失敗慘摔，完全爬不起身讓一旁孩子全嚇傻。（圖／翻攝自Liveleak）

▲蜘蛛人後空翻失敗慘摔，完全爬不起身讓一旁孩子全嚇傻。（圖／翻攝自Liveleak）

只見蜘蛛人摔倒在地後，痛到完全爬不起來，還呈現大字型昏迷狀態，不少人紛紛圍上前去查看狀況。影片並未交代蜘蛛人受傷後的後續情形，拍攝地點也暫且未知。

但該段「神話破滅」在網路上風傳，不少網友紛紛表示，「這一天，孩子們發現蜘蛛人不是真的」、「我為他感到很難過，他只是想讓孩子們開心，卻變成這樣」、「感覺是第一次做，希望他沒事」、「受撞擊力越大，脊椎受傷越嚴重」。

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關鍵字：

蜘蛛人特技後空翻生日派對

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