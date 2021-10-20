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中國威脅台灣　歐盟：強化接觸確保台灣民主自由

▲▼運八反潛機。運-8。（圖／國防部提供）

▲運八反潛機。（圖／國防部提供）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電

歐洲聯盟副主席維斯塔哲今晚表示，中國軍機侵入台灣領空，加劇緊張，危及歐洲利益，歐盟將加強與台灣接觸，確保台灣維護其民主自由，此外將深化與台灣合作，公開表示希望台灣成為歐洲晶片法案的重要夥伴。

歐洲議會今天在總部法國史特拉斯堡舉行全體會議，晚間針對「歐盟–台灣政治關係與合作」報告進行辯論，維斯塔哲（Margrethe Vestager）代表歐盟分別在開場及結尾發表立場，公開表示歡迎這份及時的報告及有機會討論與台灣的接觸。

維斯塔哲指出，自上一次2019年關於兩岸關係的辯論以後，兩岸情況有所變化，台灣海峽的緊張局勢加劇，中國加大施壓台灣以及強化在台灣海峽的軍事展示，多次侵入台灣防空識別區，而這些武力展示可能會對歐洲的安全和繁榮產生直接影響。

她說明，歐洲希望維護台灣海峽現狀，歐盟鼓勵進行對話，避免任何可能加劇海峽兩岸緊張局勢的單邊行動，這對和平與穩定以及歐盟的利益至關重要，歐盟除應對中國以及公開表達對此議題的關切外，也會與例如七大工業國（G7）的盟友進行協調。

維斯塔哲指出，歐盟有興趣在一個中國政策框架內加強與台灣的關係與合作。台灣是理念相近的夥伴，歐盟將繼續支持其基於民主、法治和人權、開放社會和市場經濟的治理體系。歐盟也將繼續加強人員交流。

她說近年來不斷加強與台灣的交流與合作，如今已涵蓋廣泛領域，從人權、貿易和經濟問題，到工業和數位政策、打擊虛假訊息和連結性。歐盟是台灣最大的外國投資者，透過在台北舉辦的歐洲投資論壇吸引台灣投資者，歐盟希望與台灣進一步合作。

其中歐盟印太戰略為擴大合作提供平台，與台灣的貿易和投資關係將得到深化。歐盟希望以現有的強大經濟聯繫為基礎，進一步發展現有對話機制。

維斯塔哲表示，歐盟正在評估如何更好地應對供應鏈脆弱性和關鍵價值鏈的新挑戰，並希望在被稱為「新石油」的半導體等戰略領域進行合作，歐盟希望台灣成為實現歐洲晶片法案的重要夥伴。

此外，由於中國也施壓歐盟成員國立陶宛，維斯塔哲強調在一方面加強與台灣的關係的同時，歐盟也必須解決中國的自信和威脅，聲援包括立陶宛和所有被中國施壓的會員國，歐盟將採用適當的工具，例如目前正在準備的反脅迫文件。

她在結尾時也再度表示，今天的辯論傳達了一種緊迫感，歐盟需要加強接觸以確保台灣維護其民主、自由和開放的市場，並捍衛歐盟的利益和價值觀以及維護台灣海峽和平現狀。

歐洲議會20日將對「歐盟–台灣政治關係與合作」報告進行表決。

 

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